TILBAKE: Etter tre måneders pause var Viktor Hovland og de andre golfstjernene tilbake på PGA-touren denne helgen. Foto: Raymond Carlin III / REUTERS

Hovland klatret 19 plasser etter sterk avslutning

Viktor Hovland leverte birdie på fem av sine siste syv hull på PGAs comeback-turnering. Dermed spilte han seg opp til en 23. plass.

Oppdatert nå nettopp

Turneringen i Fort Worth i Texas er den første PGA-turneringen etter at alle turneringer ble avlyst som følge av coronaviruset.

Hovland gikk den første runden på par, før han fulgte opp med to runder to slag under par. På søndagens finaledag gikk han totalt fire slag under par etter en knallsterk avslutning med birdie på fem av de siste syv hullene.

les også Viktor Hovlands vei til toppen

– Det har sett gradvis bedre ut dag for dag. Spesielt i dag var han mye nærmere pinnen og spilte generelt sett bedre. Det mangler litt på nøyaktigheten, men det er en lovende start på resten av sesongen, sier Eurosports golfekspert Marius Thorp ifølge NTB.

Neste uke venter PGA-turneringen på Harbour Town Golf Links i South Carolina for Hovland.

Se video da Hovland sikret sin første PGA-seier:

Mer enn en golfturnering

Daniel Berger vant turneringen, syv slag foran Hovland, etter å ha endt 15 under par. Også Collin Morikawa endte 15 slag under par, men han måtte se seg slått av Berger i omspillet.

Uten å ta fra Berger noe om oppmerksomheten for seieren, var det noe annet mange langt mer opptatt av amerikanerens seier. PGA-turneringen i Texas var nemlig det første store profesjonelle idrettsarrangementet i USA etter corona-nedstengningen i mars.

les også Golf-stjernen ut mot Trump: – Ikke slik en leder skal oppføre seg

Alle som venter på at sine idretter skal kunne åpne igjen, kunne de puste lettet ut. Arrangementet ble en suksess.

Samtlige 148 spillere og deres caddier testet negativt for coronaviruset før turneringen startet.

– Jeg tror det gikk omtrent så godt som vi kunne håpet på, sier PGA-sjef Jay Monahan ifølge New York Post.

– Det må jobbes videre. Dette handler om en vedvarende tilbakekomst. Men nå sitter vi har sent søndag, og det er ingen tvil om at dette har vært en eksepsjonell uke, sier han videre.

Ventura-suksess

Mens verdenseliten var tilbake på PGA-touren, måtte Kristoffer Ventura finne seg i å spille på nivå to – Korn Ferry-touren. Der leverte han riktignok varene.

Etter fire jevne runder endte han til slutt 10 slag under par. Det var nok til å sikre seg en delt fjerdeplass, kun to slag bak vinner Luke List og ett slag bak delt annenplass.

25-åringen har ikke spilt på PGA-touren siden Puerto Rico Open i slutten av februar, da endte han på en delt 20. plass. Den samme turneringen som Viktor Hovland vant.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Viktor Hovland klatret 26 plasser søndag. Det stemmer ikke, han klatret 19 plasser. Han endte også på en 23. plass, ikke en 21. plass. Begge feilene ble rettet kl. 08.01.

Publisert: 15.06.20 kl. 03:31 Oppdatert: 15.06.20 kl. 08:09

Les også

Fra andre aviser