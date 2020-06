FAR OG SØNN: Magnus og Henrik Carlsen på fridagen da det var kokkekonkurranse under Norway Chess i 2019. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Henrik Carlsen: – Magnus har selv smakt på å ha behov for å kutte ut å spille

Henrik Carlsen mener det må være mulig å snakke høyt om de positive sidene ved å gi Norsk Tipping konkurranse gjennom en lisensordning – «uten å stemples som illojal eller umoralsk».

Utspillet fra Magnus Carlsens far kommer nøyaktig ett år etter at debatten raste rundt en mulig 50-millionersavtale med bettingkjempen Kindred for Norges Sjakkforbund. Det endte med nei.

For snart et halvt år siden skrev derimot sjakkverdensmesteren selv kontrakt med Kindred om markedsføring av varemerket Unibet.

– Er det ikke på tide at noen flere tør å snakke høyt, saklig og faktaorientert om de gode sidene ved en lisensordning, uten å stemples som illojale eller umoralske? spør Henrik Carlsen i en kronikk i VG torsdag.

Han skriver blant annet om fordelen med en felles «knapp» for å stenge seg ute fra problemspill hos alle operatører, både Norsk Tipping og de utenlandske selskapene.

Faren forteller om Magnus Carlsens personlige erfaringer gjennom pokerspill på nett.

– En av grunnene til at Magnus støttet forslaget, og senere også har inngått en personlig sponsoravtale med Unibet, er hans egen erfaring med pokerspill på nettet. For mange år siden benyttet han muligheten til å stenge seg selv ute fra et pokernettsted i seks måneder, skriver Henrik Carlsen.

Overfor VG utdyper han:

– Det var ingenting som hindret ham i å registrere seg hos en annen spilloperatør og spille videre om han ønsket det. Det er det heller ikke i dagens norske spillmodell. Det finnes ingen felles regler eller tiltak eller deling av informasjon.

– Var Magnus spillavhengig?

– Nei, han var ikke spillavhengig, men han fikk smakt på det å være veldig involvert og ha behov for å kutte ut å spille.

TEAM CARLSEN: Magnus Carlsen sammen med faren Henrik og sin sjefssekundanten Peter Heine Nielsen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Hvilke reaksjoner har dere fått på at dere skrev sponsoravtale med Kindred?

– Det har vært overraskende positivt. Vi har fått få negative reaksjoner. Jeg tror kanskje det reflekterer at folk ikke er så fornøyd med Norsk Tipping.

Carlsen trekker frem at både Sverige og Danmark har innført den såkalte lisensmodellen, som betyr at de statlige monopolene har fått konkurranse fra utenlandske operatører – men at disse selskapene samtidig må betale en viss avgift og forholde til de reglene som gjelder i landet.

– I Sverige er det opprettet et nettsted som heter spelpaus.se, der man kan registrere seg for å stenge seg ute fra alle spillselskaper over en lengre periode. Da slipper man at en person slutter å spille i ett spillselskap – bare for å fortsette i et annet. Som Magnus kunne ha gjort den gangen.

– Mer enn 50.000 svensker har allerede benyttet seg av tilbudet spelpaus.se, forteller Carlsen.

– Vi trenger en slik felles stoppknapp også i Norge.

En fersk rapport fra Lotteritilsynet, utført av Universitetet i Bergen, viste en sterk økning i antall problemspillere i Norge: fra 34.000 til 55.000 siden 2015. Og 122.000 er i faresonen for å bli det.

– Det er lov å hevde at dette viser at monopolet ikke fungerer, når antall

problemspillere ser ut til å øke både hos Norsk Tipping og utenlandske spillselskaper. Det viser behovet for en spillestopp-knapp som fungerer på tvers av alle selskaper og spillkategorier, mener Henrik Carlsen.

Han etterlyser mer kunnskap – men er klar på at dagens regulering i Norge ikke fungerer og er «svært skadelig for problemspillerne og de som er i risikogruppen».

– Hva skjer med finansieringen av norsk idrett?

– Det blir rart å knytte spillmonopolet til finansieringen av norsk idrett. Men den svenske eks-monopolisten, Svenska Spel, har hatt en positiv utvikling etter innføring av lisensmodell. Uansett må det være mulig å lage en norsk lisensmodell som sikrer idretten midler gjennom skattlegging og øremerking. Dersom de utenlandske spillselskapene får operere fra Norge, er jeg overbevist om at den totale spillomsetningen vil øke. Vi må heller ikke glemme at hovedtanken bak den norske enerettsmodellen er beskyttelse av risikospillere, ikke finansiering av idretten.

Magnus Carlsen har som kjent fått en gullkantet sponsoravtale med Kindred-konsernet, og faren fastslår at det ligger store muligheter også der.

– Jeg vet at mange i norsk idrett er fascinert av tanken om at en ny kran med sponsormidler kan åpnes - men som ikke tør å snakke høyt om det på grunn av den sterke tilknytningen og avhengigheten til Norsk Tipping.

Han viser til eksempler som Unibets satsing på fotball og ishockey i Sverige.

– Er det umulig å stoppe konkurransen mot Norsk Tipping?

– Ja, den digitale tidsalderen vi lever i, er grenseløs, og oppleves som urealistisk å stenge disse grensene.

– Hva tenker du om alle de som er spillavhengige?

– Det er selvfølgelig ingen som ønsker at folk skal komme i problemer på grunn av spillavhengighet. Men som sagt; det fungerer ikke veldig godt i dag. Derfor bør det være lov å diskutere spillpolitikken uten å bli stemplet som hverken illojal eller umoralsk.

– Sterkt press

Pernille Huseby i Actis frykter utenlandske spillselskaper vil presse på for å gjøre tiltakene mot spillavhengighet mindre forpliktende.

– Det svenske Spelpaus.se er en viktig ordning. Den virker for aktørene som har lovlig tilgang innenfor modellen, men også Sverige sliter med aktører som tilbyr spill utenfor lisensmodellen.

– På toppen av et fortsatt uregulert marked, ser vi at ansvarlighetstiltakene i Sverige er under sterkt press fra selskapene som har gått inn i modellen, for å gjøre tiltakene mindre forpliktende. Det er en av hovedutfordringene ved å åpne opp for et kommersielt marked på et område som har så stort potensial for å skape avhengighet og problemer, mener Huseby i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan.

les også Krever nye tapsgrenser i Rikstoto: – Helt spinnvilt

– Mens vi i den norske modellen har Norsk Tipping som en motor for å finne nye ansvarlighetstiltak, vil dynamikken i et lisensmarked være at aktørene vil ha minst mulig pålegg og begrensninger både på tapsgrenser og reklame. Vi mener derfor at den norske modellen er best, fordi vi beholder politisk kontroll med spilltilbudet, og at ansvarligheten veier tyngst.

– Hva sier du til Carlsens uttalelse om at det er vanskelig å drive en saklig spilldebatt i Norge?

– Det er stor takhøyde i den norske spilldebatten, og den er høyst levende. Det er synd dersom Carlsen opplever den som belastende. Men når man velger sponsorer som undergraver norsk lovgivning og som henter pengene sine fra en svært sårbar gruppe, må Carlsen tåle debatten som følger, mener Pernille Huseby.

Publisert: 18.06.20 kl. 22:52

