NRK: Sjögren bekrefter at «personalpolitisk sak» førte til Hegerberg-vraking

Ifølge NRK bekrefter landslagssjef Martin Sjögren at det var en «personalsak» som førte til at Andrine Hegerberg ble vraket fra det norske landslaget.

I Gerd Stolsmo, mor til Ada og Andrine Hegerberg, sin nye bok «Fotballmamma» skriver hun at en anklage om et alvorlig regelbrudd under EM i 2017 er grunnen til at Andrine Hegerberg har vært ute i landslagskulden de siste to årene.

Dette skriver Stolsmo i boken:

«Selv hadde Andrine gått ut av EM med en mørk sky hengende over seg: en anklage om alvorlig regelbrudd. På treningsanlegget til Birmingham en fredag i september, to måneder etter EM, ble hun oppringt av Martin Sjögren og en av teamlederne fra EM på høyttaler.»

Landslagstreneren skal da - ifølge boken - ha sagt at hun gjentatte ganger var observert sammen med noen ute på nattetid.

Nå bekrefter landslagssjefen til NRK at det var en «personalpolitisk sak» fra EM som fikk direkte konsekvens for Hegerbergs muligheter for å bli tatt ut i Norges tropp den gangen. Han hevder, ifølge kanalen, at det kun spilte en rolle frem til han hadde en samtale med henne i september 2017. Etter det hevder han at uttaket er gjort på sportslige grunnlag.

– Det som skjedde i EM var personalpolitiske ting. Jeg kan ikke kommentere enkelthendelser. Det får bli mellom de som var involvert, sier Sjögren til NRK.

– Har du hatt samtaler med Andrine Hegerberg i etterkant?

– Ja.

Landslagssjefen ønsker ikke å si noen om hva samtalene har dreid seg om.

– Nei. Det får være mellom meg og Andrine. I og med at alt som handler om personalsaker behandles internt.

– Er Gerd Stolsmos versjon riktig?

– Jeg vil egentlig ikke kommentere det. Det handler om ting som vi holder mellom de som var involvert. Det er jeg som har et ansvar, og så er det Andrine. Hva som kommer frem i en bok av en tredjepart, det vil jeg ikke kommentere, svarer Sjögren.

Hegerberg selv har tidligere fortalt om en tung tid utenfor landslaget til VG.

– Jeg har følt meg helt alene. Det har vært utrolig vanskelig. En ting er å ikke få være med i troppen, men en annen ting er måten landslagsledelsen har behandlet meg på. Det unner jeg ingen. Det er tungt å bli skjøvet ut og ikke ha kontakt med noen, sa hun den gangen.

Dette sa Sjögren til VG i januar 2018:

– Vi har diskutert noen forhold med Andrine i etterkant av EM – uten at jeg ønsker å gå inn på detaljer. Det er forhold mellom NFF og spiller. Det jeg kan si, er at det er sportslige vurderinger som ligger til grunn for mine uttak. Hittil har jeg vurdert andre spillere som sterkere. Andrine har hatt lite spilletid i Birmingham i høst. Forhåpentligvis gir overgangen mer spilletid i storklubben PSG. Andrine er blant flere andre spillere som vurderes i forbindelse med uttak.

– Evalueringen som ble gjort (av EM), har hun hatt mulighet til å være en del av. Det har hun også fått beskjed om. Jeg har kontakt med NISO om ulike ting, men vi diskuterer sjelden enkeltspillere. Igjen, jeg ønsker Andrine lykke til i PSG, og håper at hun får mer spilletid der enn det hun fikk i Birmingham den siste tiden.

