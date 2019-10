I KULDEN: Andrine Hegerberg har ikke spilt for det norske landslaget og trener Martin Sjögren siden EM i 2017. Her er de to sammen på treningsleir på La Manga i Spania før EM i 2017. Foto: Jostein Magnussen

NRK: Sjögren bekrefter at EM-regelbrudd førte til Hegerberg-vraking

Ifølge NRK bekrefter landslagssjef Martin Sjögren at det var en «personalsak» som førte til at Andrine Hegerberg ble vraket fra det norske landslaget.

I Gerd Stolsmo, mor til Ada og Andrine Hegerberg, sin nye bok «Fotballmamma» skriver hun at en anklage om et alvorlig regelbrudd under EM i 2017 er grunnen til at Andrine Hegerberg har vært ute i landslagskulden de siste to årene.

Dette skriver Stolsmo i boken:

«Selv hadde Andrine gått ut av EM med en mørk sky hengende over seg: en anklage om alvorlig regelbrudd. På treningsanlegget til Birmingham en fredag i september, to måneder etter EM, ble hun oppringt av Martin Sjögren og en av teamlederne fra EM på høyttaler.»

Landslagstreneren skal da ifølge boken ha sagt at hun gjentatte ganger var observert sammen med noen ute på nattetid.

Nå bekrefter landslagssjefen til NRK at det var en «personalpolitisk sak» fra EM som fikk direkte konsekvens for Hegerbergs muligheter for å bli tatt ut i Norges tropp den gangen. Han hevder, ifølge kanalen, at det kun spilte en rolle frem til han hadde en samtale med henne i september 2017.

– Det som skjedde i EM var personalpolitiske ting. Jeg kan ikke kommentere enkelthendelser. Det får bli mellom de som var involvert, sier Sjögren til NRK.

– Har du hatt samtaler med Andrine Hegerberg i etterkant?

– Ja.

Landslagssjefen ønsker ikke å si noen om hva samtalene har dreid seg om.

– Nei. Det får være mellom meg og Andrine. I og med at alt som handler om personalsaker behandles internt.

– Er Gerd Stolsmos versjon riktig?

– Jeg vil egentlig ikke kommentere det. Det handler om ting som vi holder mellom de som var involvert. Det er jeg som har et ansvar, og så er det Andrine. Hva som kommer frem i en bok av en tredjepart, det vil jeg ikke kommentere, svarer Sjögren.

08.10.19 kl. 18:12







