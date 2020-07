PROFIL: Tom «Tommen» Bjerkenæs’ karakteristiske skjegg var ofte å se i løypene på Hemsedal og Stryn. Foto: Peter Gløersen

Snowboardikonet Tom «Tommen» Bjerkenæs er død

Tom «Tommen» Bjerkenæs var en av de første i Norge som kjørte snowboard. Han ble 70 år gammel.

– Snowboard-Norge er i sorg i dag. «Tommen» har hatt stor respekt ikke bare i Norge, men også i det internasjonale brettmiljøet, sier president i Norges Brettforbund, Ole Keul, til VG.

Det er magasinet Fri Flyt som onsdag formiddag først meldte at den ikoniske snowboarderen Tom «Tommen» Bjerkenæs har gått bort etter lengre tids sykdom. Norges Brettforbund meddelte også dette på Instagram:

«Tommen» er et ikon i det norske snowboardmiljøet og var blant de første som sto på snøbrett i Norge. Han har hatt base først og fremst i Hemsedal og på Stryn, og vært inspirasjonskilde for flere filmer – deriblant «Switch» med Peter Stormare i hovedrollen.

«Tommen» var også en ivrig basehopper, og en viktig rollemodell for norske snowboardere.

– Kommer til å savne Tommens ekte tilstedeværelse og gode energi. Tommen har betydd utrolig mye for meg og savnet vil bli stort, sier snowboard-profilen Mikkel Bang til VG.

Bang møtte «Tommen» første gang da han var åtte år gammel i Hemsedal, og beskriver veteranen som en «Yoda» (læremester).

– «Tommen» elsket å kjøre snowboard! Det er ikke mange som kjørte like mye som han. Fra første snøfall i Hemsedal til avslutningshelgen på Stryn, hvert eneste år, sier Bang.

Utenfor snøen, som han i 2012 omtalte som «den hvite damen», var Bjerkenæs opptatt av bassgitar, Nascar og lange turer med hunden. Bjerkenæs har også vært åpen om en krevende livsstil, og fortalte i kortfilmen «Tommen» fra i år om hvordan brettkjøringen har reddet ham.

– Han har vist den kraften som bor i snowboard, sier Keul.

Han sa i et stort VG-intervju i 2012 at han prøvde snøbrett på starten av 70-tallet for første gang, og måtte tåle «mye dritt» fra slalåmkjørere som ikke ønsket den nye kjørestilen velkommen.

– For ham representerte kjøringen den største frihetsfølelsen, som er en av snowboards grunnverdier. Det er få, om noen, som har hatt flere dager på brett i sitt liv enn det Tommen har. I Brettforbundet går våre tanker går ut til de som sto Tommen aller nærmest, de som tilbrakte hundrevis av dager med ham til fjells og på brett, sier Keul.

Han fortalte til VG i 2012 at han hadde godt over 200 reisedøgn i året.

Han var også deltager i TV Norge-serien «Norges herligste» på midten av 2000-tallet.

