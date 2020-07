KALD PUTTER: Det satt ikke på greenen for Viktor Hovland, som måtte nøye seg med at finalerunden ble turneringens svakeste og den eneste over 70 slag. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland falt ut av topp ti, men spilte inn over én million

Storspillet uteble i finalerunden for både Viktor Hovland og Kristoffer Ventura, men de reddet seg inn med gode avslutninger og ble nummer 12 og 21.

Etter å ha gått 52 hull uten bogey var det mange som øynet en ny supersøndag fra Viktor Hovland i Rocket Mortgage Classic, som startet finalerunden på åttendeplass. Det ble imidlertid ingen drømmestart, og den lange bogeyfrie-rekken ble brutt allerede på det første hullet.

Nordmannen spilte seg til flere gode birdiemuligheter på de første ni, men måtte nøye seg med birdie på hull fire og fem. Han var likevel i angrepsposisjon før de siste ni hullene, men de startet nærmest på verst mulig vis med bogey på hull elleve og 13.

Dermed hadde han falt fra åttendeplass til 27. plass. 22-åringen avsluttet imidlertid bra med birdie på hull 15 og 17, og endte runden ett slag under par.

Nordmannen gikk med det 14 slag under par totalt, noe som var nok til at han havnet på en delt tolvteplass. Det vil gi ham en premieutbetaling på 131 875 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 1,25 millioner norske kroner.

Seieren gikk til amerikaneren Bryson DeChambeau. Han avsluttet med en runde syv under par, og endte opp 23 slag under par. Med det vant han tre slag foran Hovlands tidligere skolekompis Matthew Wolff.

DeChambeau har fått stor oppmerksomhet i golfmiljøet den siste tiden for et stort fokus på muskelbygging og en lynrask sving, som har gjort at han er blant spillerne som slår klart lengst.

VANT: Bryson DeChambeau vant sin første turnering denne sesongen etter en rekke gode prestasjoner de siste ukene. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland har hatt en god start på PGA Touren etter coronapausen, med 23. plass, 21. plass og ellevteplass i de tre foregående turneringene. Med det har nordmannen også tatt steget inn blant de 50 beste på verdensrankingen, og han var før ukas turnering rangert som nummer 45 i verden.

I FedEx-cupen, som danner grunnlaget for sluttspillet i sesongen, har han nå rykket opp til en 35. plass.

Hovland skal etter planen spille de to kommende turneringene i Ohio, Workday Charity Open og prestisjetunge The Memorial, før han tar seg en etterlengtet pause etter en seks uker lang rundtur med bilen.

Også for Kristoffer Ventura ble det en runde med opp- og nedturer, med tre birdier og fire bogeyer på de første elleve hullene. Avslutningen var imidlertid veldig bra, med birdie på hull 14, 17 og 18. Den siste kom etter at han satte en 15 meter lang chip fra roughen.

Ventura endte runden to slag under par, og 13 slag under par totalt. Det holdt til en delt 21. plass, i hans første turnering på PGA Touren siden 20. plassen i Puerto Rico i slutten av februar.

Det vil gi ham rundt 69 000 amerikanske dollar i premiepenger, tilsvarende drøyt 650 000 norske kroner.

Ventura står foreløpig som reserve til neste ukes turnering.

