City herjer ti dager før de møter Liverpool: Knuste Burnley

(Manchester City–Burnley 5–0) Manchester City er i scoringshumør etter corona-pausen. Mandag kjørte de over Burnley.

Men allerede neste serierunde kan Liverpool bli ligamester, dersom Liverpool slår Crystal Palace onsdag, og Manchester City avgir poeng mot Chelsea torsdag.

Men om City vinner torsdag, så kan det hele bli avgjort på Etihad Stadium når de to topplagene møtes 2. juli.

For etter 30 seirerunder, med åtte kamper igjen å spille, så er Liverpool 20 poeng foran City på 2. plass.

Men City viste langt bedre takter hjemme mot Burnley mandag kveld, enn det Liverpool viste mot Everton søndag (0–0). Og Manchester City er på hugget etter at conorna-pandemien satte fotballen, som det meste annet, på vent. Forrige uke slo de Arsenal 3–0.

Mandag fortsatte de målkjøret.

Det ble Riyad Mahrez og Phil Foden-show på Etihad mandag kveld. Etter 42 minutter serverte Fernandinho et suvernt fremspill som falt ned på foten til Mahrez, som satte foten ned for et perfekt mottak. Mahrez gikk mot feltet og sendte Charlie Taylor både hit og dit før han satte ballen i sikkert i det lengste hjørnet.

Og bare minutter senere, fikk City straffe etter at Sergio Agüero ble lagt i bakken. Mahrez satte straffen sikkert i mål. Men det var Phil Foden som startet målfesten til hjemmelaget.

TO MÅL: 20-åringen Phil Foden scoret to mål i samme Premier League-kamp for første gang mandag. Foto: MICHAEL REGAN / POOL

Bernardo Silva spilte til Foden etter en kort corner, Foden fikk god tid, ladet skuddfoten og traff godt fra rundt 18 meter, og satte ballen nede i hjørnet til venstre for Burnley-keeper Nick Pope.

To for første gang

Etter sidebytte tok det ikke lang tid før City økte. Foden spilte Bernardo Silva som fant David Silva midt foran mål, David Silva smalt ballen i mål med foten fra kloss hold.

Etter 64 minutter var Foden frempå igjen, og satte inn Citys femte mål. Det var første gang 20-åringen scoret to mål i en og samme Premier League-kamp.

Og nå som også Burnley har spilt, så har alle lagene i Premier League spilt minst én kamp etter corona-pausen.

PS! Manchester City skal spille én kamp mer enn Liverpool før de møtes på Etihad, de spiller mot Newcastle i FA-cupen kommende søndag.

MÅL: Riyad Mahrez setter inn 2–0 etter strålende spill. Han lurte Burnley-spiller Charlie Taylor trill rundt. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

