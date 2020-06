OPPE Å GÅ IGJEN: Silje Norendal føler endelig at hun er på rett treningsvei etter det kompliserte benbruddet hun pådro seg for fire måneder siden. Bildet er tatt for to år siden under et intervju om kvinnelige idrettsutøveres utfordringer. Foto: Frode Hansen

Snowboard-Silje langt nede etter mentalt tøff beskjed

Silje Norendal (26) forteller at hun har vært langt nede mentalt etter at hun nylig fikk beskjed om at det kompliserte bruddet i leggbenet hun pådro seg i februar ikke hadde grodd skikkelig.

– Det var en tøff beskjed å få, etter at jeg hadde kommet så godt i gang. Det så mørkt ut, sier Norges mangeårige snowboard-stjerne etter en av sine daglige treningsøkter i Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo.

Det er fire måneder siden hun landet for kjært etter et hopp under oppvarmingen til semifinalen i slopestyle i US Open i Vail. Konsekvensen var flere brudd i ankelen og leggen, bare et par måneder etter at hun hadde pådratt seg en skulderskade under en Big Air-konkurranse i Beijings kommende OL-arena.

– Nå føles det mye bedre enn sist. Men jeg har en lang vei å gå. Ute på gata må jeg gå saktere enn andre, og jeg halter litt. Men de siste CT- og røntgenbildene viser at bruddet i leggen gror nå, sier Silje Norendal.

Hun forteller at hun etter fem uker på krykker, «startet litt for tidlig» og trente litt for hardt. Hun var innforstått med at hun ville kjenne smerter fra skadestedet. Det var imidlertid vondt hele tiden. Silje Norendal sier at kroppen hennes har spilt på lag - og som regel leget kjappere enn forespeilet - i forbindelse med tidligere skader.

– Dette er første gang jeg virkelig har følt at den ikke har gjort det, sier Silje Norendal - som egentlig skulle ha giftet seg med ishockeylandslagets VM-veteran Alexander Bonsaksen (33) i Toscana i sommer.

Resultatet av en ny sjekk for fire-fem uker siden var nedslående. Det viste seg at et brudd i leggen ikke ville gro slik det burde ha gjort. Hun måtte tilbake på krykkene. Nå er det to uker siden hun kastet dem igjen. Men fysisk er hun fortsatt ikke «der» hun var for en måneds tid siden.

– Jeg visste ikke at det gikk an å bli så svak. Mentalt var det tøft, sier Silje Norendal om «følelsen» da hun skulle bevege seg uten krykker for andre gang.

Det hun beskriver som smeller på veien, er i negativ forstand blitt forsterket av corona-tiden. Hun innrømmer at hun har sittet mye alene hjemme og grublet. På rehabiliteringen og tiden den vil ta. Hennes optimistiske jeg sa fem måneder, selv om ekspertene mente seks - og noen til og med ni måneder.

Utenlandske konkurrenter har trent på snø og i «air bag» (50 meter «hoppbakke» i plast for triks-trening) og fått et «forsprang» mens hun har måttet være inaktiv. Silje Norendal sier at «det er vanskelig å se for seg» at hun skal hoppe 30 meter igjen. Hun har aldri før, som hun uttrykker, vært så langt nede at hun ikke har vært i stand til å gå.

– Jeg jobber med det, og skal jobbe med det. Det er om å gjøre å tenke positive tanker, sier Silje Norendal.

Hun vil ta Olympiatoppens idrettspsykolog Anne Marte Pensgaard til hjelp, og forteller at en samtale med venninnen Anna Gasser (28), regjerende OL-mester i Big Air, for et par dager siden gjorde henne godt.

– Hun har vært skadet nesten hvert eneste år, og har vært gjennom det samme. Det hjelper å snakke med andre, sier Silje Norendal.

Ps! Sesongens to første verdenscup-konkurranser i New Zealand og Australia er avlyst. De neste i Kina og USA i november henger i en tynn corona-tråd. Tre planlagte verdenscuper i Østerrike og Sveits i januar - ett år etter Silje Norendals skade - er mest realistisk med tanke på avvikling.

Publisert: 25.06.20 kl. 09:49

