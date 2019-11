I RETTEN: Henning Solberg (i midten) sammen med sin advokat Hans Kristian Skarpholt mandag. Til høyre ankommer Ramiz Safdar rettslokalet i Mysen i Østfold. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Henning Solberg får dommen om to dager: – Jeg er lettet

Onsdag får Henning Solberg vite om det blir åpnet konkurs mot ham.

Nå nettopp







Mandag møtte han sin tidligere samarbeidspartner Ramiz Safdar i Heggen og Frøland tingrett i Mysen. De to har samarbeidet om dekkbutikken DekkNor.

Hele dagen var satt av til begjæring om konkurs mot Solberg fra Safdar.

– Jeg fikk forklart min historie. Jeg er lettet, så får vi se hva dommeren sier, sier Solberg til VG.

les også Henning Solberg forsøkt frastjålet luksusbil

Han forteller videre at avgjørelsen kommer om to dager.

– Jeg fikk forklart min ærlige historie. Det kom ingen overraskelser i retten, sier Solberg.

– Bløff

Forrige måned ble det kjent at Solberg er begjært konkurs. Solberg bestrider sin tidligere partner.

– Alt han har sagt, er bare bløff, hevdet Henning Solberg i intervju med VG søndag.

– Særlig trist er det at han har kalt meg svindler, sa rally-kjendisen, og viste til et intervju i Indre Østfold-avisen Smaalenene, der Safdar sa at «jeg mener det han driver med, er svindel».

les også Henning Solberg om konkurssaken: Mener 11,5 millioner er 1,9 millioner

Ramiz Safdar tilbakeviste Solbergs påstander om at mange av kravene er udokumenterte.

– Jeg har dokumentert alle kravene. Han ønsket seg mer dokumentasjon, og det har han nå fått, både kvitteringer fra nettbanken, mailer og SMS-er der låneavtalene kommer frem, sa Safdar til VG søndag.

Tidligere dekkrangel

Begjæring om åpning av konkurs beskrives av konkursrådet slik:

«Dersom tingretten finner at den som begjærer konkurs har et krav (og dette ikke er sikret med betryggende pant) og finner at skyldneren er insolvent (ikke i stand til å betjene gjeld), blir det avsagt kjennelse om åpning av konkurs. Denne kjennelsen kan påankes til lagmannsretten. Dersom ingen anker kjennelsen er konkursen et faktum.»

For et år siden skrev VG at den tidligere rallyføreren var i en dekkrangel med Norsk dekk import.

– I seks år har de lurt oss og våre ansatte inn i en brannfelle. Vi vil ikke ha på oss at vi har drevet under ulovlige forhold, sa Solberg da.

Hans aksjer i selskapet DekkNor er nå overtatt av en annen rallykjendis, Morten Østberg – i tilknytning til lån som Solberg har fått hos Østberg. Finansavisen skrev lørdag at dette lånet var på hele 25 millioner.

Heggen og Frøland tingrett er førsteinstansdomstol som omfatter åtte kommuner i Indre Østfold, blant dem Spydeberg, hjemkommunen til Solberg.

Publisert: 11.11.19 kl. 16:42







Mer om