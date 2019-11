GIFT: Filip Ingebrigtsen og kona Astrid Mangel Ingebrigtsen giftet seg i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen venter barn

Friidrettsstjernen Filip Ingebrigtsen (26) og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen (25) venter sitt første barn.

«Tenk at vi to skal bli til tre», skriver Astrid på Instagram lørdag ettermiddag, sammen med et bilde der hun og ektemannen holder opp en liten body.

En liten kul på magen er allerede synlig.

I september i fjor flyttet Filip Ingebrigtsen sammen med kona til Oslo. Det likte ikke pappa Gjert, som gjerne vil ha alle tre sønnene samlet hjemme i Sandnes, noe han ga uttrykk for i siste sesong av NRK-serien «Team Ingebrigtsen».

Ingebrigtsen og sprinterkona giftet seg i fjor sommer.

– Vi skulle gjerne ha giftet oss tidligere, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sa Filip den gang, og refererte til at det gikk nesten to år fra frieriet til bryllupet.

De to ble sammen allerede i 2012, før han ble kjent blant det norske folk. Siden har han blitt europamester og tatt bronse i VM.

Fjorårets EM-mesterskap i Berlin ble imidlertid en liten nedtur for Filip Ingebrigtsen, fordi han falt og pådro seg ribbeinsbrist i forsøket på 1500 meter. Men i sommer knuste storebror Henriks rekord på med tiden 3:49.60 i Diamond League. Og nå venter han altså sitt første barn.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra paret.

