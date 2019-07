POPULÆRE DAMER: De norske damene røk ut i kvartfinalen mot England i VM. Her fra trening dagen før den kampen, hvor Guro Reiten knyttet neven og Caroline Graham Hansen viste to fingre. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ber om mer penger til kvinnefotball: – Ting har tatt lengre tid enn det kunne gjort

Mens premiepotten i fotball-VM i Frankrike er på 260 millioner kroner, var den på 3,4 milliarder kroner da herrene spilte VM i Russland i fjor. Den pengeulikheten er det flere som nå vil endre på.

Forfatter og Sports Illustrated- og Fox Sports-journalist Grant Wahl er blant dem som mener Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har betalt fotballkvinnene for lite i mange tiår, og at de derfor bør gi mer penger til kvinnene enn herrene.

Wahl er i Frankrike, og mener det er på tide at FIFA-pengene havner i nye hender.

– Lønnen klubbene betaler er en ting. De er profittbaserte, og hvor mye penger de får inn bør også ha en effekt på hvor mye spillerne får ut. Men FIFA og andre forbund er ikke til for å tjene penger, det er ideelle organisasjoner som eksisterer for å fremme og jobbe for sporten. Da har de like stor forpliktelse overfor kvinner som menn, sa Grant til VG for noen dager siden, og fortsatte:

AMERIKANSK JOURNALIST: Grant Wahl er i Frankrike og følger VM. Foto: Trond Johannessen

– Når FIFA i så mange år, så mange tiår, ikke har tilført kvinnene nok, så bør de kanskje betale kvinner mer enn menn nå, og det handler ikke bare om premiepenger. FIFA har ressurser på to milliarder dollar (ca. 17 milliarder kroner), og da har de også muligheten til å gjøre veldig mye mer.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner Hege Jørgensen mener amerikanske Wahl har et poeng.

– Ting har tatt lengre tid enn det kunne gjort, sier Jørgensen, og fortsetter:

– Om fotballforbundet, UEFA og FIFA ikke investerer tilstrekkelig, så vil vi ikke høste på sikt. Desto mer ressurser klubbene har til å jobbe med produktet vårt, jo fortere er det oppe og står på egne ben. Ved å styrke kvinnefotballen, vil jo den totale fotballøkonomien øke.

Satser 4,8 millioner

Tidligere denne uken ble det kjent at fotballforbundet og Toppfotball Kvinner har gått sammen om å bruke 4,8 millioner kroner, for å gi 12 klubber penger til å ansette utviklingssjef.

– Vi kan ikke komme helt bort fra markedskreftene, men tidligere har tradisjonell markedstenkning i for stor grad blitt brukt som argumentasjon for ikke å øke tilskuddene til kvinnesiden. Det er imidlertid en konstruktiv utvikling nå, der denne logikken ikke anvendes like sterkt lenger, sier Jørgensen til VG.

Norge hadde mål om medalje i VM, men røk ut i kvartfinalen mot England.

– Jeg mener norsk fotball ikke har vært flink nok til å konsekvensutrede målsettingene man har satt seg. Hva må legges ned av ressurser for å være blant verdens beste nasjoner på kvinnesiden? Hva må til og har vi da økonomi til å henge med? Det er viktige problemstillinger å adressere i tiden som kommer, sier Jørgensen.

Norges Fotballforbund (NFF) ved kommunikasjonssjef Yngve Haavik understreker at de er en frivillig og ideell organisasjon, som har som formål å legge forholdene til rette for mest og best mulig fotballaktivitet for alle, ikke å jobbe for et størst mulig overskudd.

Haavik forteller at FIFA og UEFA jobber med tunge prosjekt for å videreutvikle kvinnesiden.

KOMMUNIKASJONSSJEF I FOTBALLFORBUNDET: Yngve Haavik forteller at det i inneværende handlingsplanperiode er tre hovedsatsingsområder; kvinnefotball, spillerutvikling og klubbutvikling. Her fra et frokostmøte i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Vi er sikker på at vi vil se større pengestrømmer til kvinnefotball de neste årene. Produktet utviklinger seg på en svært god måte kommersielt, dermed øker også inntektene, sier Haavik og legger til:

– De store mesterskapene på kvinnesiden vil gi stadig høyere inntekter – og med tilsvarende høyere overføringer og bonuser, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik til VG.

Mini mot likelønn

Rosenborg-legende Jahn Ivar «Mini» Jakobsen kastet seg inn i debatten med en tydelig mening tidligere i sommer.

– Det er ingenting som tilsier at kvinnene skal ha like mye som herrene, og det handler ikke om kjønn i det hele tatt, det handler om markedet, sa Jakobsen til VG i begynnelsen etter at han først skrev sine tanker på Twitter.

Frankrike fikk 320 millioner da de ble verdensmestere fjor. USA eller Nederland får 34 millioner kroner når VM-finalen er over i 19-tiden søndag.

Jakobsen er ikke for likelønn.

– Guttene fortjener det de tjener. Og hva gjør det norske damelaget for NFF? Det må jo ha noe å si. I mine øyne er det en klar forskjell. Så jeg er ikke enig i at det skal være likelønn mellom landslagene. De som mener kvinnene får for lite får møte opp på kamp da, og støtte dem slik. Det er der det starter, sa Jakobsen til VG.

I 2017 fikk fotballforbundet på plass en historisk avtale om likelønn mellom kvinnelige og mannlige landslagsspillere.

– NFF høstet ros og anerkjennelse internasjonalt for det, sier Haavik.

Enorm interesse

Interessen for VM i Frankrike er enorm. En halv million så semifinalen mellom Nederland og Sverige på TV 2.

– Alle er enige om at årets VM har vært en stor suksess, både sportslig og kommersielt. Derfor er vi overbevist om at bonusen vil gjøre enda et kvantesprang ved neste korsvei, og NFF vil være en pådriver for at nettopp det skal skje, sier Haavik til VG.

Han viser videre til at fotballforbund er en kommersiell aktør som i all hovedsak skaffer inntektene selv.

– En av hovedinntektskildene er medieavtalen for toppfotballen på herresiden. Det fotballforbundet får inn av egne inntekter, inkludert en 25 prosent andel av medieinntektene, går til fotballaktivitet over hele skalaen uavhengig av kjønn, sier Haavik.

Sverige møter England i bronsefinale lørdag.

