NYTT LIV: Viktor Hovland avbildet på treningsområdet rett før han spilte fjerderunden i proffdebuten i USA. Det ble tre over par på Hovland. Han gikk en under par sammenlagt. Foto: Robert Simsø

Hovland møtte Ryder Cup-kapteinen: – Det er jo en drøm

CROMWELL, CONNECTICUT (VG) 15 måneder før Ryder Cup har den europeiske kapteinen Padraig Harrington personlig bedt den norske golfsensasjonen Viktor Hovland om å gjøre seg klar.

Det skjedde på treningsområdet her på vakre TPC River Highlands i Connecticut lørdag. Harrington, som har vunnet tre Major-turneringer, kom bort til Hovland for å slå av en prat.

Han ba 21-åringen om å sørge for å ha alt det formelle på plass slik at han kan spille for Europa mot USA på Whistling Straits ved Lake Michigan i Wisconsin neste høst.

Det vil være et norsk golfeventyr hvis det skulle skje. Ryder Cup er de 12 beste golferne mot USA mot de 12 beste fra Europa.

Harrington var full av lovord om Hovland etter den råsterke 12. plassen i U.S. Open på Pebble Beach for en drøy uke siden. Han sa i et radiointervju at Hovland var det mest spennende under turneringen – og at han er på laget dersom han er så god som han ser ut.

I helgens PGA Tour-turnering ble det en 54. plass på nordmannen, som gikk tre over par på sisterunden (en under totalt) – noe han ikke var fornøyd med.

– Utrolig kult

– Det er litt tidlig å snakke om Ryder Cup, sier Hovland med et smil når han møter VG utenfor klubbhuset.

– Samtidig er det selvfølgelig utrolig kult fordi det jo viser at han har troen på meg. Hadde jeg klart å spille Ryder Cup…..det er jo en drøm. Men jeg vet ikke hva jeg er på verdensrankingen? 380 eller noe sånt. Og nå har jeg akkurat spilt min første turnering som proff. Først må jeg jo få meg status på en eller annen tour, og så får vi ta det derfra, sier Hovland.

Hovland er nummer 339 på verdensrankingen, men kommer til å ta ytterligere byks i tiden fremover.

Han er invitert til å spille de tre neste turneringene på PGA-touren også. Han er trolig avhengig av å spille inn bortimot én million dollar ut den inneværende sesongen for å få fortsette her.

Søndag ble det 16.560 dollar. Han har langt frem. Og ikke mange muligheter å gjøre det på.

Tidligere har det vært vanlig at europeiske spillere må ha medlemskap på European Tour for å kunne spille i Ryder Cup.

– Helt ærlig, jeg vet ikke hvordan det fungerer nå. Det er jo verdt å se på. Men først og fremst må jeg ha et sted å spille, sier Hovland.

Han er et høyaktuelt navn for Harrington fordi han slår langt og rett. Og har en fryktinngytende statistikk i matchspill én mot én, senest under U.S. Amateur på Pebble Beach i august 2018. Hovland knuste alle konkurrentene.

Ni av 12 spillere på det europeiske laget blir automatisk kvalifisert gjennom «Race to Dubai» på European Tour og sine posisjoner på verdensrankingen. Harrington velger selv de tre siste spillerne til laget sitt.

De siste ukene har også vært en drøm for Hovland. Han storspilte i U.S. Open, ble proff med nye sponsoravtaler for både klær og køller, og klarte cuten for tredje gang på PGA-touren.

Dessuten har Golf Channel karakterisert ham som «The Smiling Assassin» (Den smilende snikmorderen).

«THE SMILING ASSASSIN»: Slik er kallenavnet Viktor Hovland har fått av Golf Channel etter sin kometkarriere i golfsirkuset. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Hovland begynner bare å le når vi snakker om det.

– Jeg smiler jo veldig mye, selv om jeg jo ikke alltid gjør det ute på banen. De må gjerne kalle meg det. Det fins verre ting å bli kalt!

Så snakker vi om golfen han spilte i proffdebuten. Han mener at han etterlot mange slag utpå banen gjennom hele uken. Han håper at han skal bli «mer tålmodig og misse på de riktige stedene».

– Helt tullete

Det kommer med erfaring.

– Det er mye viktigere enn det man er vant til, sier Hovland, som avsluttet amatørkarrieren rangert som som best i verden.

Han sier også at den største overgangen til profflivet er «å kontrollere tidsbruken» utenfor banen, fordi det skjer så mye.

NY CADDIE: Shay Knight er Viktor Hovlands nye caddie. Her diskuterer de på hull 15 under den andre runden i nordmannens proffdebut. Foto: Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Svingmessig er han stort sett fornøyd. Han sier at Denny Lucas fra Florida fortsatt er hans offisielle svingtrener, og at golflegenden Gary Player tok feil da han tvitret at han nå jobber med Lucas Wald.

– Det var helt tullete. Jeg dro og så Wald én gang. Han er jo en hyggelig fyr, så vi har tekstet litt. Men vi har aldri inngått en avtale. Jeg har bare vært nysgjerrig på hva andre folk synes, sier Hovland, som ellers bekrefter at han skal trene mer med putteren fremover.

– Ypperste verdensklasse

Det mener golfkommentator Joakim Mikkelsen er fornuftig.

– Med tanke på Viktors meritter som amatør og hans prestasjoner den siste tiden, er det ingen tvil om at hans toppnivå er i ypperste verdensklasse. At han snuste på topp 10 i U.S. Open med en iskald putter, sier vel egentlig alt, sier Mikkelsen, og legger til:

Info om Hovland # Viktor Hovland klarte cuten i de to Major-turneringene Masters og U.S. Open - med verdens beste spillere på plass. Han fikk 32. plass og 12. plass de to turneringene, noe som ville innbragt opp mot tre millioner kroner i prispenger, hvis det ikke var for at han var amatør. # Hans totalscore i U.S Open – fire under par – er den laveste av en amatør i turneringens historie. Totalscoren i Masters – tre under par – var den laveste av en amatør på 58 år. # Han avsluttet amatørkarrieren søndag for en drøy uke rangert som best i verden. Hans snittscore som collegegolfer i 2018/19-sesongen var 68,5 slag pr. golfrunde, noe som tilsvarer 44 slag under par. Vis mer vg-expand-down

– Nå tror jeg egentlig bare det handler om å få profferfaringen. Han har selv påpekt at han må bli mer stabil med putteren. Sett fra utsiden er jeg vel enig i at det er der han har mest å hente.

Publisert: 25.06.19 kl. 11:21