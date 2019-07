GÅR AV: Harald Dørum, Rikstoto-direktør. Foto: Eirik Stenhaug

Norsk Rikstoto-direktør Dørum går på dagen

Rikstoto-direktør Harald Dørum går av etter å ha informert sine ansatte tirsdag morgen. DN skriver at innstillingsrådet vil fjerne styreleder og investorkjendis Jan Petter Sissener.

Det er bransjebladet Trav og galopp-nytt som melder dette og som skriver at Dørum har bedt om å bli løst fra sin stilling. Camilla Garmann, økonomidirektør, overtar som konstituert direktør foreløpig. De referer til en pressemelding fra Rikstoto, der det blant annet står:

Etter 13 år i stillingen som administrerende direktør i Norsk Rikstoto har Harald Dørum i dag bedt styret om å bli løst fra sin stilling.

- Arbeidet med nye konsesjonsvilkår i et marked i store endringer gjør at tiden var inne for å levere stafettpinnen videre, sier Harald Dørum.

Trav og galopp-nytt skriver at Dørum har vært under kraftig press de siste dagene på grunn av en avtale mellom Rikstoto og Hest360, et selskap der prinsesse Märtha Louise er deleier og hovedaktør. De skriver at problemet skal være at styret skal ha blitt «ført bak lyset». Avtalen skal ifølge Trav og galopp-nytt være verdt 12 millioner kroner.

Men styreleder Jan Petter Sissener avviser overfor DN at avgangen har noe å gjøre med avtalen Norsk Rikstoto har gjort med selskapet Hest360.

Styreleder Jan Petter Sissener sier dette om avgangen til direktør Dørum:

- Vi ønsker å takke Harald Dørum for den viktige jobben han har gjort som leder for Norsk Rikstoto over mange år. I avgjørende grad har Dørum vært med på å utvikle Norsk Rikstoto som en sentral aktør innen hestesport og ansvarlig spill og til et selskap med godt rennomme både nasjonalt og internasjonalt.

DN skriver tirsdag formiddag at innstillingsrådet i Rikstoto har lagt frem en innstillinger til å fjerne investorkjendis Jan Petter Sissener som styreleder i Rikstoto. Han har vært styreleder i fire år.

Publisert: 02.07.19 kl. 12:53 Oppdatert: 02.07.19 kl. 13:16