Erna Solberg var blant navnene som ble innmeldt i Carlsens nye klubb, Offerspill SK. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Har hatt falske medlemmer: Statsministeren var innmeldt i Carlsen-klubb

Statsminister Erna Solberg er blant innmeldingene som har kommet til Magnus Carlsens nye klubb.

Tirsdag ble det klart at Offerspill SK med sine 1021 medlemmer får 41 delegater på sjakk-kongressen 7. juli. Disse 41 delegatene kommer til å stemme for å inngå den omstridte avtalen med bettingselskapet Kindred.

Men for noen kan medlemstallet 1021 virke lavt. Sjakklubbens har på sin egen Twitter-profil skrevet at det var langt flere enn 21 medlemmer som ønsket å melde seg inn etter at de 1000 gratismedlemskapene Magnus Carlsen lovet å ta regningen for var tatt.

Grunnen til at tallet nå er lavere enn først antydet, er dobbeltinnmeldinger og useriøse innmeldinger. Også det skriver Offerspill på Twitter.

Et av navnene som ble meldt inn her, var statsminister Erna Solbergs. Det får VG bekreftet fra sjakkforbundets generalsekretær Geir Nesheim. Sjakkforbundets medlemsfunksjon har bistått Offerspill med å «vaske» medlemslistene.

– Ikke utenkelig at det er flere falske navn der

– Det er ikke uvanlig at det kommer noen falske innmeldinger når man har gratis innmelding med et skjema på nett. Dette er altså slik man nok må forvente, sier generalsekretæren til VG.

Sjakkekspert Torstein Bae er noe mer skeptisk.

– Det virker ikke utenkelig at det kan ligge flere falske navn i Offerspill-registeret som ikke har blitt plukket opp, sier Bae til VG.

Grunnen til dette mener sjakkeksperten er at medlemskontingenten som vanlige medlemmer har pleid å betale fungerer som en sikkerhetsventil som gjør at man ikke får falske innmeldinger.

– Men den sikkerhetsventilen har jo Magnus fjernet ved å tilby gratismedlemskap.

Forbundet vil ikke garantere at det ikke er flere falske medlemmer

Generalsekretær Geir Nesheim svarer ikke entydig på spørsmål om det kan ligge flere falske navn i medlemsregisteret.

– Kan dere garantere at alle navnene på lista til Offerspill er reelle navn?

– Det er klubbene som selv har ansvar for sine lister. De må melde inn navn, adresse, fødselsdato, og e-postadresse til oss. Fra tid til annen skjer det ting i listene, det er noe vi er kjent med fra før også.

– Men er dere sikre på at det ikke er noen falske navn i Offerspills medlemsliste?

– Det vi er sikre på er at vi har fulgt våre vanlige prosedyrer for å utelukke eventuelle duplikater og falske navn.

– Så dere kan ikke garantere at alle medlemmene i Offerspill er reelle?

– Jeg kan bare si at vi har gjort det vi kan.

Både Magnus Carlsens manager Espen Agdestein og hans far Henrik Carlsen henviser til styremedlemmene i Offerspill når VG tar kontakt for å spørre om klubben kan si sikkert at den ikke har falske medlemmer.

Ingen av de fire som sitter i styret i tillegg styreleder Magnus Carlsen har besvart VGs henvendelser om dette tirsdag.

Publisert: 02.07.19 kl. 19:18