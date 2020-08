VG frikjent i PFU etter klage fra Hans Erik Ødegaard

Pressens Faglige Utvalg mener VG ikke brøt god presseskikk i en artikkelserie om far Hans Erik Ødegaard og sønnen Martin Ødegaard.

Oppdatert nå nettopp

Det kom frem etter et møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag morgen.

– Jeg opplever at møtet er samstemte i denne uttalelsen, sier PFU-leder Anne Weider Aasen – før utvalget senere konkluderte med at VG ikke hadde brutt god presseskikk.

VG var klaget inn av Hans Erik Ødegaard, far til nåværende Real Madrid-spiller Martin Ødegaard.

Hva er Pressens Faglige Utvalg? Pressens Faglige Utvalg (PFU) er norsk presses selvdømmeordning, som skal «overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse».

PFU behandler klager mot pressen.

Vær Varsom-plakaten , de etiske normene for norsk presse, er styrende for vurderingene til PFU.

PFU består av syv medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten. Kilde: Presse.no Vis mer

Klagen ble offentliggjort 17. april.

Ødegaard er kritisk til flere artikler VG har publisert det siste året, som omtaler ulike forhold rundt sønnens overgang til Real Madrid tilbake i 2015.

Artiklene baserte seg på opplysninger fra dokumentlekkasjen Football Leaks. 70 millioner dokumenter ble overlevert den tyske avisen Der Spiegel. Disse ble deretter videreformidlet til nettverket European Investigative Collaborations (EIC), der VG er en partner.

Ødegaard skrev i klagen at VG har «krysset grensen for hva vi kan akseptere». Sjefredaktør Gard Steiro i VG sa den gang til fagbladet Journalisten at avisen «står fullt og helt bak de publiserte artiklene».

Her er noen av de omtalte sakene VG var klaget inn for:

Publisert: 26.08.20 kl. 09:32 Oppdatert: 26.08.20 kl. 09:49

Fra andre aviser