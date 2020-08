Kommentar

Er gambling en ny «NAV-sak»?

Av Leif Welhaven

Ro rundt «spillmonopolet» er det bare å glemme. Enda et søksmål er på gang, og nå stiller eksperter på europeisk juss nye spørsmål ved om den norske modellen bryter med EU-retten.

Carl Baudenbacher er ikke akkurat en juridisk lettvekter. Sveitseren satt i EFTA-domstolen i 22 år, og var president i perioden 2003-2017. Han feller nå en nådeløs dom over det norske spillmonopolet, og mener mye peker i retning av at modellen strider mot felleseuropeiske rettsprinsipper. Synspunktene kom frem på et lunsjmøtet ved «Senter for Europarett» ved Universitetet i Oslo.

Ikke bare angrep juristen monopolet, han ironiserte også over hvordan det norske etablissementet opptrer som om de «holder i samme penn» i forsvaret av Norsk Tippings såkalte enerett.

Professor Mads Andenæs har også lang erfaring fra europeiske juridiske irrganger, og han trekker nå en parallell til «NAV-saken» på visse plan, hva gjelder det han kaller «feiltolkning og neglisjering av EØS-retten». I en mildt sagt krass analyse på samme seminar tok professoren til orde for at hele grunnlaget for monopolmodellen bør underkastes en full, og ikke minst fullstendig uavhengig, vurdering.

Det kommer neppe til å skje med mindre det blir tvingende nødvendig, all den tid de tunge etablerte aktørene i Norge kappes om å være mest mulig enige om monopolets fortreffelighet, selv om nordmenn uansett spiller for store summer hos aktører med base i utlandet.

For norske myndigheter er nemlig agendaen å stramme grepet for å bevare systemet, snarere enn å få en reell og åpen debatt om berettigelsen og funksjonaliteten til en enerettsmodell i en stadig mer digital verden på tvers av landegrenser.

Hva gjelder forholdet til europeisk rett, er kronargumentet at den norske modellen er stemplet og vurdert som innenfor, basert på behandlinger fra 2007 og 2008. Og den offisielle linjen er derfor at alt er ok.

Men ifølge jusekspertisen som uttalte seg på nevnte lunsjmøte, er det slett ikke gitt at dette er så opplest og vedtatt som etablissementet hevder.

Fremover vil vi se en ytterligere skjerping av frontene på et felt preget av et ekstremt høyt konfliktnivå og store penger i spill. Mens de folkevalgte går for å stoppe formidling av fjernsynsreklame for utenlandsk betting, har Discovery nå valgt å svare med å saksøke staten.

Grunnlaget: Nettopp at konsernet mener lovendringen er i strid med EØS-retten. Problematikken er gjennomgått i lovproposisjonen, og norske myndigheter ser ikke noe grunnlag for søksmålet.

Men hvor tillitvekkende er forberedelsene og behandlingen egentlig opp mot europeiske forpliktelser? Alt dette får jurister vurdere og fremtiden vise, men problemstillingene er ytterst interessante. Og spør du professor Andenæs er det ingen komplimenter å hente om grunnlaget for ulike innskjerpelser. Han mener jobben som er gjort er ufullstendig.

Frem til nå har monopolet stått imot det ene slaget etter det andre, i alle fall på papiret, mens realiteten i enerettsmodellen er blitt kraftig utvannet.

Nå er spørsmålet om det kan lykkes å bevare systemet gjennom den maktbruken norske politikere har valgt å gå for, eller om teknologien og digitaliseringen før eller senere tvinger frem en forandring.

Og kanskje er det ikke bare i NAV-sfæren at forholdet til europeiske regler kan vise seg å være mer problematiske enn norske styresmakter har lagt til grunn.

