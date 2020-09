BRÅKMAKER: Nick Kyrgios havner ofte i bråk. Han er bare én av flere tennisprofiler som reagerer på diskvalifiseringen av Novak Djokovic. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Tennisrebell etter Djokovic-diskvalifiseringen: – Hvor mange år hadde jeg blitt utestengt?

Det er ikke ofte tennisspillere blir diskvalifisert fra turneringer. Nick Kyrgios (25) tror han hadde fått en knallhard straff om det var han i Novak Djokovics (33) sko.

En av de største tennisskandalene inntraff da Novak Djokovic skrev seg inn i historiebøkene med negativt fortegn søndag kveld. 33-åringen slo ballen blindt bort i frustrasjon etter å ha tapt et game, og var uheldig og traff en linjedommer i halsen. Det betydde takk og farvel til US Open for serberen.

Djokovic er én av bare fem spillere som har blitt diskvalifisert fra en singelkamp siden Grand Slam ble omlagt i 1968, hvor profesjonelle spillere fikk konkurrere mot amatører.

Sjefsrebellen John McEnroe var førstemann som ble disket i 1990, og vi må 20 år tilbake i tid for å finne forrige gang en tennisspiller ble vist døren.

Stefan Koubek (French Open, 2000). Kastet fra seg tennisracketen, som deretter traff en ballgutt.

Jeff Tarango (Wimbledon, 1995). Diskvalifiserte seg selv etter en rekke krangler med hoveddommer Alexander Mronz. Amerikaneren skal ha kalt den franske dommeren «korrupt» og spillerens kone fulgte opp med å klaske til Mronz i ansiktet i gangene etterpå.

Carsten Arriens (French Open, 1995). Disket etter å ha kastet racketen i nettet etter å ha tapt det andre settet i åpningsrunden av French Open.

John McEnroe (Australian Open, 1990). Amerikaneren fikk en advarsel etter å ha truet en linjedommer, poengtrekk etter å ha knust racketen og ble kastet ut av turneringen etter å ha kranglet heftig med dommerteamet.

Diskvalifiseringen har sendt sjokkbølger gjennom tennisverden, og de flest har sagt seg enig utkastingen av Djokovic. Tidligere verdensener Martina Navratilova kalte hendelsen «utrolig» og sa hun var glad for at det hadde gått bra med linjedommerne.

En rekke andre tennisspillere har reagert på Djokovics diskvalifisering. Blant dem, en av sportens mer kontroversielle figurer, Nick Kyrgios. Han la ut en meningsmåling på Twitter etter kampen.

– Hvor mange år hadde jeg blitt utestengt? var spørsmålet fra australieren, og la frem fem, ti og 15 år som alternativer.

Det ble spilt flere andre kamper under US Open søndag, og verdenssyver Alexander Zverev (23) fikk spørsmål om episoden på en av nabobanene.

– Det var uheldig at han traff linjedommeren, og spesielt hvor han traff henne. Det finnes regler for dette. Jeg tror dommerne og alle bare gjorde jobben sin. Men ja, det var svært uheldig for Novak, sier Zverev.

Tyskeren gikk videre til neste runde etter seier mot Alejandro Davidovich Fokina. 23-åringen møter enten Borna Coric eller Jordan Thompson i kvartfinalen. På sin pressekonferanse fikk Zverev spørsmål om hvordan han ville reagert i samme situasjon som Djokovic.

– Jeg tror jeg aldri har blitt diskvalifisert i min karriere. Nei, jeg har aldri vært i en slik situasjon. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sjokkert akkurat nå, for å være ærlig, sier han.

Djokovic droppet den obligatoriske pressekonferansen etter kampen og ble sett forlate område i en bil. Men senere la han seg flat på Instagram:

– Jeg er lei meg og tom som følge av hele denne situasjonen. Jeg har sjekket hvordan det går med linjedommeren, og takk Gud for at turneringsledelsen har fortalt meg at hun har det OK. Jeg er ekstremt lei meg for stresset jeg har påført henne, skriver Djokovic.

– Jeg beklager min oppførsel til US Open og alle rundt turneringen. Jeg er takknemlig for støtten fra teamet og familien min, og fansen som alltid har vært der med meg. Takk skal dere ha, jeg beklager, skriver han videre.

