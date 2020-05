COMEBACK: Marit Malm Frafjord er igjen tatt ut på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Marit Malm Frafjord gjør comeback på landslaget

To år etter hun ga seg som toppspiller, gjør håndballspiller Marit Malm Frafjord (34) comeback på landslaget.

For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver NTB.

– Dette er veldig gledelig. Marit har lyst til å slåss om en plass på landslaget igjen. Hun har fått lysten tilbake, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Frafjord vant OL både i 2008 og 2012 og tok bronse i 2016. Neste sommer kan hun kjempe om enda et gull.

34-åringen er tatt ut til neste landslagssamling. Håndballjentene skal samles i Kristiansand i juni.

I mai 2018 sa Frafjord at hun ville gi seg som håndballproff. Da spilte hun for CSM Bucuresti. Beskjeden om at hun skulle legge opp kom etter å ha spilt Final Four i Champions League med den rumenske klubben.

– Jeg har vært heldig og spilt på det norske landslaget under fantastisk gode trenere og med veldig gode spillere. Jeg er stolt over medaljene og mesterskapene, men jeg setter mest pris på alle menneskene jeg har møtt. Det er folkene i støtteapparatene, trenerne, spillerne og de frivillige. Medaljene er kanskje enda mer stas når jeg blir eldre, men det er alle folkene jeg har møtt som har gitt meg det jeg verdsetter mest, sa hun til VG den gang.

Bare måneder senere takket hun likevel ja til å spille for danske Esbjerg.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 19.05.20 kl. 11:33

Fra andre aviser