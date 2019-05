EKSPERTENS DOM: Kai Bardal følger Rosenborg tett og analyserer lagets sesongåpning i VG. PRIVAT/EUROSPORT

Videoanalyse: RBK er sjokkerende uorganiserte

Rosenborg har gått fra å være dobbeltmester til et bunnlag under Eirik Horneland. Her er bildene som viser en av hovedgrunnene til at RBKs spillestil gir laget store problemer.