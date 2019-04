SUVEREN: Magnus Carlsen storspilte i Aserbajdsjan. Tirsdag avsluttet han med seier over Aleksandr Grisjtsjuk. Foto: Shamkir2019

Carlsen til VG: – Noe av det beste strekket jeg har spilt noen gang

(Magnus Carlsen-Aleksandr Grisjtsjuk 1–0) Magnus Carlsen (28) vant også det siste partiet i Shamir-turneringen - og har gjort en av sine aller beste prestasjoner noen gang. Samtidig var det hans 50. parti på rad uten tap.

Oppdatert nå nettopp







Sjakkeksperten Tarjei J. Svensen skriver på Twitter at Carlsens turneringsprestasjon dermed ligger på 2988 poeng. Han fikk syv av ni mulige poeng.

Ifølge Svensen har Carlsen bare to ganger tidligere hatt bedre: 3002 i Nanjing i 2009 (åtte av ti poeng) og 2994 i London i 2012 (6,5 av åtte poeng).

– Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med turneringen og resultatet. De siste tre partiene er noe av det beste strekket med sjakk jeg har spilt noen gang, fastslår Carlsen overfor VG i en SMS.

– Dette er en helt vanvittig turneringsprestasjon av Magnus! Resultatet her er noe av det aller beste han har prestert noen gang, og må være noe av det beste noen sjakkspiller har prestert, sier Tarjei J. Svensen til VG. Han driver sjakknettstedet mattogpatt.no.

les også Carlsen vant turnering for fjerde gang på fire forsøk: – Dette har vært virkelig moro

Sjakkeksperten skriver at det er tiende gang han gjør mer enn 2900 poeng i en turnering og at «spillet har vært ut av denne verden».

Ratingprestasjonen kommer fram ut fra hva motstanderne hans ligger på i rating - og hvilke resultater han får mot dem.

Allerede om halvannen uke skal ha i aksjon igjen - denne gang i Grenke-turneringen.

– Nå gjelder det å bygge videre på den gode opplevelsen her fra Shamkir. Jeg ser frem til å spille neste turnering, og det er et artig poeng at jeg kan spille mot min offisielle 2845 rating også i Grenke Chess Classic, meddeler Carlsen til VG.

Det siste trenger en liten forklaring: Etter som denne turneringen går i samme måned som Shamkir-turneringen, og den offisielle ratingen bare oppdateres en gang i måneden, kan Carlsen spille Grenke med sin «lave» rating fra månedsskiftet. Det er en fordel når han skal samle nye ratingpoeng.

Magnus Carlsen har altså fått utrolige syv av ni poeng i turneringen i Aserbajdsjan. Han har vunnet fem av partiene og spilt fire remis.

Carlsen har ikke vært i nærheten av noe lignende siden nettopp Shamkir-turneringen i 2015. Da hadde han også syv av ni poeng - men 2981 som ratingprestasjon.

Ding Liren og Sergej Karjakin er på delt 2. plass med fem poeng. Det er ekstremt sjelden at en sjakkturnering blir avgjort med så stor differanse.

Turneringsseieren var klar allerede mandag, men Carlsen fortsatte på bølgen og slo den sterke russeren Aleksandr Grisjtsjuk i sitt siste parti tirsdag.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

– Magnus spilte utrolig i dag, sa Grisjtsjuk på pressekonferansen etterpå.

– For meg var det absolutt ikke klart!

Seieren tirsdag betyr altså at Carlsen har spilt 50 langsjakkpartier på rad uten tap. Det er ny personlige rekord, men langt bak verdensrekorden.

Publisert: 09.04.19 kl. 16:01 Oppdatert: 09.04.19 kl. 16:28