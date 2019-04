FJERDE BRUDD: Norendal har brukket håndleddene to ganger hver. FOTO: Privat.

Norendal brakk håndleddet for fjerde gang

Selv om bruddskaden setter en stopper for NM, er Silje Norendal (25) klar på at hun skal tilbake på brettet allerede om to uker.

Etter noen gode treningsdager, ble det bråstopp for Norendal onsdag forrige uke.

– Det var bare litt sånn typisk, en dag med litt dårlig vær i bakken. Så vi bare surret litt rundt og var ikke så fokusert. Så var jeg bare litt uheldig rett og slett, sier Norendal til VG.

Tidligere har snowboarderen brukket høyre håndledd to ganger og venstre én gang. Bruddet på onsdag sørget for at begge håndleddene har vært igjennom to brudd hver.

– Jeg dro ikke på sykehuset før dagen etter, etter en ganske vond natt. Jeg skjønte egentlig at den var brukket, men var litt i fornektelse, forteller Norendal, som har lagt ut video av hendelsen på sin Instagram-profil.

25-åringen har fått gips på armen som skal være på i tre til fire uker. Det vil si at NM i Trysil denne uken ryker.

Norendal er likevel klar for å komme seg raskt tilbake på brettet.

– Jeg skal på en viktig shoot og treningssamling om to uker og det bør gå helt fint. Legen sa at det har grodd såpass mye at den bør tåle det om 10 dager, sier Norendal.

Publisert: 08.04.19 kl. 11:16