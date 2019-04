FULLE TRIBUNER: Marienlyst og Strømsgodset har ikke hatt like mye pågang siden forrige «Ælv Classico» i 2015. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Mot fulle tribuner på Marienlyst under «Ælv Classico»

For første gang siden 2015 blir trolig en eliteseriekamp på Marienlyst i Drammen utsolgt.

Også den gangen var det erkerival Mjøndalen som sto på motsatt banehalvdel. Lokaloppgjøret mellom Strømsgodset og Mjøndalen fredag kveld har kallenavnet «Ælv Classico».

Lurer du på hvordan rivaliseringen mellom klubbene startet? Les denne saken.

— Det er hektisk, men veldig moro. Det er et positivt press, mye henvendelser og mange som er interessert. Ikke bare når det gjelder billetter, men også kampen sånn generelt. Det er kult med ekstra trøkk, og vi merker at det er mange av de som ikke vanligvis kommer på kamp som nå har tenkt seg på stadion, sier Strømsgodsets privatmarkedssjef Signe Rismyhr Engelund til VG to dager før det braker løs.

Onsdag formiddag er det allerede solgt rundt 7200 billetter. Kapasiteten på Marienlyst er rundt 8500. Strømsgodset forventer at kampen kommer til å bli utsolgt.

– Normalt selger vi de fleste billettene den siste perioden før kamp. Men mange av de som vanligvis kjøper billetter da har nok kjøpt tidligere denne gangen. Det blir derfor kanskje litt andre folk som kjøper de billettene nå, sier Engelund.

I forrige kamp på Marienlyst fikk unggutten Johan Hove drømmetreff:

Ekstra sikkerhetstiltak

Fulle tribuner og flere folk betyr også at risikoen for utenomsportslig bråk blir høyere. Strømsgodset setter inn tar grep før kampen for å hindre det.

– Vi har et godt samarbeid med politiet, og det er vel så mye fordi det kommer til å være mye folk. Vi har en god plan på det. Det skal være helt trygt å gå på kamp. Vi tar selvfølgelig noen forholdsregler, men det er bare fordi alle skal få en god opplevelse, sier Engelund.

– Blir det mer politi enn vanlig?

– Hvor mye politi de stiller med på kamp er en vurdering politet selv alltid tar. Men når det kommer flere folk enn normalt, er det naturlig at man har flere politifolk og høyere vakthold. Det er ikke fordi det er Mjøndalen, men fordi det er mye folk, svarer Engelund.

Stor interesse for «Vestlandsderbyet» i Stavanger

«Ælv Classico» er ikke det eneste derbyet i Eliteserien denne runden. Viking og Brann møtes til «Vestlandsderbyet» på SR-Bank Arena lørdag.

– Det er ingen tvil om at byen er bitt av Viking-basillen nå. Billettene selges i et høyere tempo enn det vi er vant med, og det blir spennende å se hvor mange som møter opp på lørdag, sier sjef for privatmarked i Viking, Eirik Bjørnø.

I Stavanger nærmer det seg 9000 solgte billetter. Kapasiteten er 16 300.

– Jeg tror ikke det blir helt fullt hus, men mye folk blir det, sier Bjørnø.

Viking har tatt seks poeng på sine to første kamper. Kampen mot Brann spilles lørdag 20.00. Hvorfor Bjørnø kaller «Vestlandsderbyet» topp mot bunn kan du se her:

