Norge forsynte seg grovt fra medaljefatet i Sør-Korea, her ved Johannes Høsflot Klæbo etter sprinten. Hvor skal kommende medaljer deles ut? Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Vil du ha OL til Norge? Hei på Sverige!

De mest ihuga norske OL-fantastene bør krysse fingrene for at Sverige blir vertskap i 2026.

Forsøket på å blåse ild i en ny norsk OL-debatt har foreløpig ikke akkurat tatt fyr, uansett hvor nostalgisk og hyggelig det var å gjenoppleve 25 år gamle minner fra Lillehammer.

I stedet har vi den siste tiden sett en interessant utvikling, som innebærer en betydelig, men midlertidig lettelse for IOC.

Der det lenge har vært et åpent spørsmål om det ville foreligge en reell kandidat til å arrangere vinterlekene i 2026, blir det nå en duell likevel.

Først hostet italienske myndigheter opp statsgarantien som kreves, uten at det ble ansett som nødvendig å spørre folket til råds, fordi OL-iveren angivelig er så voldsom i støvellandet. Kort tid senere kom beskjeden det har heftet stor usikkerhet rundt; også Sverige velger å legge garantien på bordet.

Dermed er det game on.

Milan-Cortina d’Ampezzo vs. Stockholm-Åre.

Valget skal foretas i Lausanne i juni. Da vil blant annet vurderingene til IOCs evalueringskomité, der norske Kristin Kloster Aasen er blant medlemmene, stå sentralt.

Sett med norske øyne er utfallet interessant ut fra flere perspektiver.

For det første vil avtrykket etter 2026 bli viktig for å vise i hvilken grad reformprogrammet Agenda 2020 virkelig vil forandre OL, bort fra stormannsgalskapen og over i edruelig bærekraft.

For det andre vil det praktisk påvirke når en eventuell ny norsk søknad kan være aktuell, dersom vi noensinne kommer dit, ettersom det er lite trolig med to skandinaviske vinterleker på rappen.

Blir det Sverige i 2026, vil første mulighet for et nytt OL i Norge være ytterligere åtte år frem i tid. For de ivrigste interessentene, for eksempel næringsdrivende på Lillehammer, fremstår det årstallet sikkert som fryktelig lenge til.

Men faktum er at det i dagens landskap fremstår så lite realistisk å få tilstrekkelig OL-iver, at kombinasjonen av tid, utvikling og dokumentasjon på reell forandring trolig er det eneste som kan aktualisere temaet igjen.

Da er det ikke til å komme unna at det også må skje noe med IOC som sådan.

Organisasjonen åpnet nylig et hovedkvarter til den «beskjedne» prislappen på 1,3 milliarder kroner, mens problemene står i kø rundt ettermælet til avholdte leker og nye utfordringer ser dagens lys for kommende arrangører.

Spørsmålet er i hvilken grad samfunnsutviklingen og et skjerpet fokus på et inngrodd styresett gradvis vil tvinge frem forandring i anakronistisk organisasjon.

Fortsatt vet vi ikke hvordan regjeringspartiene vil konkretisere kravet de har signalisert, om å koble eventuell offentlig støtte til arrangementer med krav til styringssett.

Men selv om folk i idretten ikke har vært så ivrige på å snakke om det, er det vanskelig å lukke ørene for at alle dagens regjeringspartier mener det er uaktuelt å statsstøtte et norsk OL, så lenge IOC fungerer som i dag.

Den beste måten å få tilbake legitimiteten for hele OL-ideen, er å få konkrete bevis på at forandringsviljen er reell, og det langs flere akser.

Da kan i beste fall kanskje Sverige bli et foregangsland på arrangørsiden. Mens enkelte utålmodige idrettskretser vil sparke i gang en ny debatt på vårens idrettsting, er skipresident Erik Røste blant dem som klokelig maner til tålmodighet og timing.

Det er nemlig ikke tidsfaktoren som avgjør om Norge bør arrangere OL igjen – men om totalpakken utvikles til noe vi vil ha, ønsker å betale for og som det verdimessig er mulig å identifisere seg med.

Publisert: 17.04.19 kl. 16:39