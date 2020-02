NESTE KAMP: Fra kampen Rosenborg-Molde i fjor høst som endte 3–1. Even Hovland gir hjemmelaget ledelsen 2–1. Fra venstre: Vegard Forren, Hovland, Ruben Gabrielsen og keeper Andreas Linde. Foto: Bjørn S. Delebekk

Eksperter tror TV 2 vil sikte seg inn på Eliteserien og Champions League

TV 2 kjenner på skuffelsen i dag. Men kanalen er «på ballen» dersom nye muligheter dukker opp. En av de mulighetene kan være rettighetene til den norske Eliteserien og Champions League, melder eksperter.

– Vi kjenner på skuffelsen i TV 2 i dag. Vi har levd med Premier League i ti år. Det er en satsing vi har lagt ned mye engasjement i og som vi bryr oss om. Da er det lov å synes at det er litt kjipt. Men det er ingen krise for TV 2 – heller ikke for TV 2 Sumo.

Det sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG dagen etter at det ble klart at kanalen mister rettighetene til å vise Premier League etter 2021/22-sesongen til NENT Group – og Viaplay.

TV 2-SJEF: – Alle rettigheter er til låns. Det gjelder også Premier League. Derfor har vi alltid tenkt og planlagt for at vi en dag ikke sitter på de forskjellige rettighetene, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2. Foto: Eivind Senneset

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt Premier League og de seerne som følger med en så sterk merkevare. Å miste Premier League er et tap for oss på mange måter. Men alle rettigheter er til låns. Det gjelder også Premier League. Derfor har vi alltid tenkt og planlagt for at vi en dag ikke sitter på de forskjellige rettighetene. Men vi har flere ben å stå på. Sporten i TV 2 er mer enn Premier League, sier Willand.

Samtidig understreker hun at TV 2 sitter på rettighetene til Premier League i over to år til.

– Derfor er det heller ikke aktuelt for oss å varsle eventuelle kutt som en følge av dette nå. Vi forvalter et bredt spekter av rettigheter og har fortsatt deler av Champions League, Europa League, landslagsfotball og andre viktige rettigheter som vi skal satse på, sier Willand.

Kristian Bruarøy er tidligere TV 2 Sumo-sjef og jobber nå som daglig leder i konsulentselskapet Bridj. Han tror TV 2 vil gå for andre fotballrettigheter i årene som kommer.

– Champions League-rettighetene løper vel ut neste år. Der har du en rettighet som TV 2 garantert kommer til å kikke på. Og så spørs det hva som skjer med Eliteserien (Discoverys ut 2022). Den beveger seg også etter hvert, sier Bruarøy til NTB.

NENT Group og TV 2 har delt på Champions League-rettighetene de siste årene.

– Det neste store slaget om sportsrettigheter i Norge kommer til å stå om den norske eliteserien som Discovery har rettighetene til i dag. Det ville ikke overraske meg om NENT Group kommer til å være med i den kampen også, sier kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, til VG.

– Vi vil alltid være interessert i attraktive rettigheter. Vi kommer til å være på ballen og bite godt fra oss på rettigheter som passer oss godt. Men dette vil jeg ikke si noe mer om nå, kommenterer Willand i TV 2.

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery sier til VG at det alltid vil være kamp om sportsrettigheter.

– Vi forholder oss til den avtalen vi har som går fra 2017 til 2022 og som vi er svært fornøyd med, sier Skoland.

Hverken Nordic Entertainment Group (NENT) eller TV 2 vil oppgi hva prisen ble for Premier League-rettighetene i årene 2022–2028.

TV 2 betalte ifølge Dagens Næringsliv i 2018 rundt 1,9 milliarder kroner for tre år i den forrige rettighetsperioden for Premier League.

– For UEFA (Det europeiske fotballforbundet), som eier rettighetene til Premier League, er Norge det mest interessante enkeltmarkedet. Vi er anglofile – og vi har størst betalingsvilje, sier professor ved NTNU Handelshøyskolen Harry Arne Solberg til VG.

Hans forskningsfelt er sport og sportsøkonomi.

Solberg mener ulempen for NENT er at selskapet ikke ar en nyhetskanal i Norge, der de kan bombe hovednyhetene om forhåndsstoff før Premier League-rettighetene.

ØKONOMIPROFESSOR: Harry Arne Solberg avbildet i 2014. Foto: Geir Otto Johansen, VG

– Men det er logisk at NENT går for en seksårsavtale. De skal etablere seg som ny aktør og styrke Viaplay i Norge, sier Solberg.

Han mener at tapet av rettigheter er alvorlig for TV 2:

– Kanalen mister det mest attraktive produkter for å bygge ut betal-tv og strømmetjenester. Etter hvert som vi ser mer og mer tv på mobil, nettbrett og PC, er det viktig for TV 2 å bygge ut Sumo, sier NTNU-professoren.

På spørsmål om han nå er redd for at TV 2 vil miste sine TV-profiler nå som Premier League-rettighetene forsvinner to og et halvt år frem i tid, svarer sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen:

– Jeg tenker to ting. Det er ikke helt unaturlig at noen følger en rettighet som Premier League. Vi må være forberedt på at det kan skje, sier Jansen Hagen.

Han sier de nå vil jobbe for å løfte de rettighetene de har og jakte andre sportsrettigheter og gjøre det attraktivt for tv-profilene deres.

SPORTSREDAKTØR: sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen i TV 2 er forberedt på at han kan komme til å miste noen profiler når Premier League-rettighetene forsvinner to og et halvt år Foto: TV2

– Vi vil ha et slagkraftig tilbud til profilene også. Da tenker jeg det ikke blir masseflukt. Som sportsredaktør tenker jeg at de dyktige på skjermen alltid vil klare seg. Det er de mer usynlige arbeidsplassene Premier League skaper jeg tenker på, sier Jansen Hagen.

Men han ser at det å miste en så omfattende og viktig rettighet som Premier League i fremtiden kan få konsekvenser for redaksjonen i TV 2.

– Men vi har fått et veldig tydelig signal fra sjefredaktøren og eieren i dag om at sport er viktig for TV 2 og at det blir viktig å fortsette å forvalte rettigheter vi har og at vi skal kjempe om attraktive rettigheter, sier Jansen Hagen.

– Vi er godt fornøyd med utviklingen på TV 2 Sumo. Det gjelder også pakker som ikke handler om Premier League. Vi mener at vi har en bredde å spille på og for oss står det ikke og faller med rettighetene til Premier League. Men disse abonnentene er dedikerte og vi kommer til å merke at vi ikke har dem med oss. Men konsekvensene av det er det for tidlig å si noe om, sier Sarah Willand.

