Klæbo ikke til Falun: Brudd ved en finger

Johannes Høsflot Klæbo har pådratt seg brudd ved en finger etter et uhell i helgen, og stiller ikke til start i verdenscuprennene i Falun kommende helg.

Klæbo har ifølge skiforbundet hatt et uhell i løpet av helgen.

– Johannes har pådratt seg et brudd i et lite bein ved en finger, og han må trene alternativt hjemme når verdenscupen i Falun går til helgen. Vi håper og tror Ski Tour 2020 fortsatt er innen rekkevidde, sier medisinsk ansvarlig for langrenn i Skiforbundet, Øystein Andersen.

Klæbo la ut denne meldingen på Instagram like før klokken 14 mandag:

Klæbo stilte ikke til start i NM på Konnerud forrige uke. Trønderen er nummer to i verdenscupen sammenlagt, 235 poeng bak Akesander Bolsjunov.

Pappa Haakon Klæbo forteller at sønnen er lei seg.

- Dette var ikke slik vi hadde tenkt det. Johannes begynte å bli helt frisk – og var klar for å yte sitt beste i Falun. Så skjedde det som ikke skulle ha skjedd, sier Haakon Klæbo, og legger til at sønnen skal fortelle hva som skjedde med fingeren i egne kanaler på sosiale medier senere mandag.

Norge reiser med 11 kvinner og 13 menn til World Cup langrenn i Falun.

