TITTELFORSVARER: Birk Ruud (19) skal forsvare sitt X Games-gull i Big Air i Aspen fredag. Bildet er fra da han vant Big Air i X Games på Fornebu våren for snart to år siden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Gull-Birk må kutte monsterdagen

Ski-virtuosen Birk Ruud (19) får rett og slett ikke tid til å gjennomføre planen om å delta i tre grener samme dag i X Games i Aspen fredag.

– Jeg er ikke sur. Men det er litt kjipt. Jeg hadde lyst til å få vist frem det jeg kan, sier Birk Ruud torsdag formiddag lokal tid i Colorado.

Han er tittelforsvarer i Big Air i freeski- og snowboardkjørernes mest prestisjefylte konkurranse: X Games i Aspen. Julaften for en måned siden mottok han som eneste mannlige utøver invitasjon fra arrangøren om å delta i alle tre freeski-konkurransene 23. til 26. januar.

Halfpipe, slopestyle og Big Air.

Helt frem til nå var han fast bestemt på å få det til, før han tok en ekstra titt på programmet og forutsetningene for å gjennomføre det han hadde satt seg fore.

– Dessverre krasjer halfpipe (kvalifisering) med trening foran Big Air-finalen (han er som regjerende mester direkte kvalifisert). Skulle jeg ha deltatt i halfpipe, måtte jeg altså ha kjørt Big Air-finalen uten å trene på det (fredag), forklarer Birk Ruud.

Han mener det er bedre «å fokusere på det» han tidligere denne sesongen har kunnet trene på. Derfor kutter han ut halfpipe i X Games i Aspen, til fordel for slopestyle (røk ut i kvalifiseringen) og Big Air (finale fredag). Planen om å satse på den unike trippelen i OL 2022 står imidlertid ved lag. Programmet i Beijing om to år er slik at det skal gå.

– Det er 50/50 akkurat nå, selv om jeg har bedre resultater fra Big Air, svarer han på spørsmål om i hvilke av konkurransene han har største seiersjanse i Aspen.

Christian Nummedal (kvalifiserte seg torsdag) og Birk Ruud er norske mannlige deltagere i Big Air. Ferdinand Dahl er direkte kvalifisert for finalen i slopestyle lørdag kveld 20.30 norsk tid etter bronsemedaljen i fjor - mens Birk Ruud og Øystein Bråten må kvalifisere seg for den fredag.

Det er bare en snau uke siden Birk Ruud vant slopestyle i verdenscupen i Seiser Alm. Han tror det vil være en fordel for ham at slopestylen i X Games byr på fire hopp (tre hopp pluss en quarterpipe), mot normalt tre.

Ellers har ikke alt forløpt smooth.

Freeski-landslagets fly fra Europa til Denver ble kansellert. Ruud & co kom til Aspen en dag for sent og mistet en treningsdag. Den første var onsdag, for Birk Ruuds del på ski han fikk låne av landslagskollega og OL-gullvinner Øystein Bråten - fordi deler av bagasjen til den norske troppen var forsvunnet på fly-veien.

Birk Ruuds egne ski kom til Aspen natt til torsdag.

– Vi har mikset og trikset litt. Men nå går det fint. Det er ingen krise, og det påvirker ikke meg, sier han om logistikk-problemene.

Birk Ruud mener «kunsten er å slappe av», med tanke på dette, at han er tittelforsvarer og programmet hans fredag uansett er ganske hektisk. Han påstår at det er lettere å slappe av når saker og ting ikke er helt optimale. På spørsmål om hvordan han kobler av, svarer han at han for eksempel kan ta seg en tur til Walmart og kjøpe noen t-skjorter.

– X Games (Aspen) er årets største konkurranse. Men bortsett fra at det er flere folk og mye prestisje, er det ikke annerledes enn en hvilken som helst annen konkurranse. Det er den samme suppa, sier han.

– Det presset som ligger på meg, kommer fra meg selv. Jeg sikter høyt. Jeg er keen på å få gjort de triksene jeg ønsker å gjøre. Får jeg til det, er jeg fornøyd, tilføyer Birk Ruud.

