Slår alarm om svømmeopplæring: – Kritisk viktig

Nærmere 20.000 barn kan ha gått glipp av svømmeopplæring hvis ikke regjeringen åpner svømmehallene igjen – slik at nå 1700 arbeidsledige instruktører får tatt igjen det tapte før sommeren setter inn.

Dette kommer frem i et intervju med generalsekretær Bjørn Soleng i Norges Svømmeforbund, før regjeringen torsdag klokken 18.00 skal offentliggjøre nye retningslinjer for ytterligere gradvis åpning av samfunnet etter at coronaviruset stengte det 12. mars.

Han har gjort en beregning som viser at landets svømmeklubber – det vil si 150 som forbundet har oversikt over av totalt 290 – har tapt minst 30 millioner i inntekter fra treningsavgifter knyttet til opplæring og trening.

– Vi er optimistiske når det gjelde en snarlig løsning. Men det er kritisk viktig at bassengene og svømmehallene blir åpnet nå. Da vil vi kunne ta igjen mye av det tapte i juni, sier Bjørn Soleng – med referanse til tidligere erfaring fra «etterslep» av livsviktig svømmeopplæring.

– Vi har profesjonelt drevne klubber og kan omstille oss raskt, tilføyer han.

Ifølge Soleng deltar drøyt 50.000 personer årlig på svømmekurs i klubbregi rundt om i Norge. I tillegg kommer svømmeopplæring for barn i barnehager, finansiert av det offentlige.

I månedene mars, april, mai er det forholdsvis langt flere som normalt sett får opplæringen, rett før «debuten i grunne og varme basseng i Syden» eller i sommervarmt vann i Norge.

Generalsekretær Bjørn Soleng anslår dermed at antall barn som har gått glipp av svømmeopplæring i corona-tiden er «nærmere» 20.000.

– Det er den viktigste fasen vi går inn i. Det har stor betydning for samfunnet, påpeker svømmeforbundets generalsekretær – og tilføyer det selvsagte:

– Det er drukning-forebyggende, sier Bjørn Soleng, som siden corona-utbruddet har sittet i Norges idrettsforbunds rådgivende «beredskapsgruppe» på seks generalsekretærer/forbundspresidenter.

Den siste undersøkelsen om svømmedyktighet i Norge, fra 2013, viser at 50 prosent kan svømme. 50 prosent kan ikke svømme.

Norges Svømmeforbund fikk 23. april avslag fra Helsedirektoratet på sin henvendelse om «begrenset» adgang til svømmeanleggene. Svømme-Norge håper at myndighetene torsdag ettermiddag vil åpne for mer enn begrenset adgang fra 18. mai.

Det vil ikke bare komme godt med for barn som gjerne vil lære seg å ferdes trygt i vann før «hjemme i Norge-sommeren» setter inn. Men også for 1700 profesjonelle svømmeinstruktører, som har vært uten arbeid i to måneder, 290 svømmeklubber og deres rundt 72.000 medlemmer – hvor av 7000 har lisens for å delta i konkurranser.

Svømmeforbundet har også 40 eliteutøvere på forskjellige landslag.

– Det er viktig å vise at vi er mer enn Henrik Christiansen og elitesvømmerne, at samfunnet og idretten går hånd i hånd, sier Bjørn Soleng med tanke på «folkehelsen».

Svømmeforbundet har blant annet en avtale med Bergen kommune om å drifte deres svømmeopplæring. Bjørn Soleng forteller at den «ikke gir økonomisk merverdi» for forbundet, men en oppnåelse på 85 prosent når det gjelder svømmedyktighet – målt blant 3000 barn i 3. klasse og 3000 barn i 4. klasse.

Publisert: 07.05.20 kl. 14:40

