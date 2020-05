USIKKERT: Håndball-EM skal arrangeres på hjemmebane i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

FHI om håndball-EM i desember: – Blir vanskelig

Håndball-EM for kvinner skal etter planen arrangeres i Norge og Danmark i desember. Folkehelseinstituttet mener mesterskapet kan bli vrient å gjennomføre som normalt.

– Sånn som epidemiutviklingen ser ut nå, vil jeg tro det blir vanskelig, sier Frode Forland, Fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), til VG.

Håndball-EM skal spilles fra 3. til 20. desember. Kampene går i Trondheim, Stavanger og Oslo i Norge, og i Herning og Frederikshavn i Danmark.

– Det å møtes i store mengder med nær kontakt, er det vi ikke tror vi kommer til å åpne for på lang tid. Vi har sagt at ingen arrangementer over 500 kommer til å være tillatt før 1. september. Vi må ta en ny vurdering når det nærmer seg, sier helseminister Bent Høie.

Hverken han eller helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker å spå om mesterskapet kan gjennomføres eller ikke.

– Det er dessverre litt for langt frem fremdeles, selv om det er i år. Det kan skje veldig mye før desember. Derfor kan jeg ikke uttale meg med sikkerhet om det, sier Guldvog.

Vil hente erfaringer fra fotballen

– Nå åpner vi opp for elitefotballen. Det vil gi oss noen erfaringer, og basert på det kommer vil til å vurdere unntak for andre toppidrettsgrener, men da må de gjøre jobben selv først, på samme måte som fotballen gjorde med sine retningslinjer, sier Høie.

Han sikter til at Norges Fotballforbund (NFF) selv opprettet en egen smittevernplan med blant annet karanteneregler for toppfotballen, som ble godkjent av FHI.

Håndballpresident Kåre Geir Lio forteller til VG at de allerede har begynt å se på hvordan mesterskapet for eksempel eventuelt kan gjennomføres uten publikum.

– Vi følger til enhver tid helsemyndighetenes krav, råd og anbefalinger. Vi forbereder ulike scenarioer og i forbindelse med EM, og tar det som måtte komme. Vi ser på alle varianter og er i tidlige samtaler med EHF (det europeiske håndballforbundet), sier han.

– Kjipt

Vipers-spiller Henny Reistad forteller til VG at også hun frykter at EM i desember ikke kan gå som planlagt. 21-åringen spilte forrige EM for Norge, men gikk glipp av VM i 2019 på grunn av skade.

– Jeg har tenkt lenge at det kan bli veldig vanskelig å gjennomføre sånn som ting er nå. Man skal ikke ta sorgene på forskudd, men det er selvfølgelig veldig kjipt at det var akkurat i år Norge skulle arrangere. Mange har sett frem til det i lang tid. Det er kjipt å kanskje ikke få fullt utbytte av å arrangere på hjemmebane, som vi så med guttene i januar, sier Reistad.

Toppfotballen fikk forrige uke grønt lys til å trene for fullt og begynne med seriespill i midten av juni. Det er fortsatt uklart når håndballen kan starte opp som normalt igjen.

Forrige uke åpnet hallene igjen, og mandag ble det igjen tillatt å trene med samme ball.

– Det er kjipt at vi er en idrett som må vente lenger, men det er i hvert fall likt for alle innenfor håndballen. Man kan sammenligne seg med andre idretter, men til syvende og sist tenker vi på reglene for håndball. Det må vi bare nøye oss med og godta at det i hvert fall er ingen andre i systemet som får begynne tidligere. Det hjelper, sier Reistad.

