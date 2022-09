Langrennslandslaget oppretter ny stilling: Søker etter ny sjef

Langrennslandslaget har opprettet en helt ny stilling. Nå har de lyst ut en ny stilling som fagsjef toppidrett.

– Ja, jeg kan bekrefte at det kommer en stilling som heter fagsjef toppidrett, sier landslagskoordinator Ulf Morten Aune til VG.

Kort tid etter intervjuet med VG ligger stillingen ute på Finn.no. Søknadsfristen er 26. september.

Aune bekrefter at det er en toppstilling, men at Espen Bjervig fortsatt er øverste sjef. Jobben hans deles med andre ord i to: Han fortsetter som administrativ leder, men en annen skal få sportslig ansvar.

«Stillingen er nyopprettet og fagsjefen vil ha det overordnede, sportslige ansvaret for hele landslagsvirksomheten. Den nye fagsjefen vil med sitt fagområde rapportere til langrennssjefen og inngå i hans ledergruppe», skriver skiforbundet i søknadsteksten.