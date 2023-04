RUSKEVÆR: Nok en gang har renget satt en stopper for Hovland og resten av feltet på The Masters.

The Masters utsatt igjen: Hovland på delt fjerdeplass

For andre dag på rad er major-turneringen The Masters utsatt på grunn av været. På den regntunge banen ligger Viktor Hovland på en foreløpig delt fjerdeplass. Legenden Tiger Woods er desidert sist.

Årets første major, og kanskje den mest prestisjetunge turneringen i verden, måtte nok en gang avbrytes på grunn av regn og vind i Augusta.

Fredag ble 2. runde utsatt til lørdag da flere trær falt ned på banen. Lørdag kveld fikk ingen fullført sin tredje runde før arrangørene tok grep og suspenderte spillet.

På det tidspunktet var Viktor Hovland på en delt fjerdeplass, åtte slag bak ledende Brooks Koepka. Nordmannen rakk kun å fullføre seks hull.

Tiger Woods klarte akkurat å komme seg under cuten på avslutningen av 2. runden tidligere lørdag, men slet stort på den tredje runden. Da runden ble avbrutt lå legenden desidert sist, med +9 i score og fire slag bak en større gjeng som delt 51.-plassen.

Woods så også ut til å ha vondt like før runden ble avbrutt:

The Masters skriver på sine nettsider at spillet er suspendert for dagen. Dermed ser det ut til at det blir en lang dag for golferne søndag - da man først må fullføre 3. runde før feltet går i gang med 4. og siste runde. I tilfelle flere utfordringer skulle oppstå kan siste runde bli utsatt til mandag.

Slik ser ledertavlen ut:

1. Brooks Koepka −13 (Hull 6)

2. Jon Rahm −9 (Hull 6)

3. Sam Bennett −6 (Hull 6)

4. Viktor Hovland −5 (Hull 7)

4. Matt Fitzpatrick −5 (Hull 11)

4. Collin Morikawa −5 (Hull 7)

4. Patrick Cantlay −5 (Hull 13)

–-

54. og sisteplass: Tiger Woods +9 (Hull 16. Startet på hull 10)

Info Viktor Hovlands seiere som proff: PGA Tour: Puerto Rico Open 2020, Mayakoba Golf Classic 2020, WWT Championship at Mayakoba 2021. European Tour: BMW International Open 2021, Dubai Desert Classic 2022. Andre turneringer: Hero World Challenge 2021, Hero World Challenge 2022. Vis mer