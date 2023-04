KLARTE IKKE PREGE KAMPEN: Martin Ødegaard med lagkamerat Aaron Ramsdale etter Liverpool-kampen, der nordmannen ble byttet ut.

Tittelracet tilspisser seg for Arsenal og Ødegaard: − Har oss selv å takke

(Liverpool - Arsenal 2–2) Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (24) var nedfor etter at seieren røk i sluttminuttene mot Liverpool. Poengtapet kan ha mye å si i tittelracet mot Manchester City.

– Vi er skuffet, selvfølgelig, sier Ødegaard i intervju med Viaplay like etter kampslutt mot Liverpool.

Oppgjøret endte med poengdeling, og for Arsenal betyr det at de mistet to viktige poeng i kampen om seriegull. Manchester City er nå seks poeng bak Arsenal, men Erling Braut Haaland og City har én kamp til gode og kan komme til å krype enda nærmere.

City og Arsenal møtes 26. april – i en kamp som fort kan komme til å avgjøre hvem som vinner ligaen til slutt. Etter det møtet vil det gjenstå fem kamper for Arsenal.

På spørsmål fra Sky Sports om hva uavgjortresultatet mot Liverpool har å si i kampen om gullet, svarer Arsenal-manager Mikel Arteta:

– Gå videre. Overbevis dem om å spille slik som vi gjorde de 30 første minuttene.

Søndagens kamp mot Liverpool ble uansett av det uhyre spennende slaget. Arsenal ledet 2–0 til like før pause og så ut til å ha kampen i sin hule hånd. Da dukket Mohamed Salah opp og reduserte til 2–1, og den scoringen så ut til å tenne en voldsom gnist i Liverpool.

– Vi åpnet bra, helt til de scoret. Så får de mer det kampbildet de ønsker, får løpt mye bak oss og vi gjør en del enkle feil. Så andre omgang er ikke så bra, oppsummerer Ødegaard.

– Kampen endrer momentum da, istemmer Arsenal-manager Mikel Arteta i et intervju vist på Viaplay.

Tre minutter før ordinær tid gjentok historien seg da Roberto Firmino headet inn 2-2 og med det fastsatte resultatet. Da hadde Liverpool trykket voldsomt den siste delen av andreomgangen, og Salah hadde også bommet på et straffespark.

SCORET: Mohamed Salah både scoret, bommet på straffe og hadde flere store sjanser i sluttminuttene.

– Det blir mer av det kampbildet de ønsker. Vi gir bort en del og gjør en del enkle feil. Andre omgang er ikke så veldig bra. Vi har oss selv å takke, men vi møter også et bra lag med mange gode spillere, særlig fremover på banen. Men når vi taper sånn på slutten, så er det skuffende, sier Ødegaard.

Selv klarte han ikke helt å sette sitt preg på kampen, og var uvanlig usynlig før han ble tatt av banen 11 minutter før slutt.

Arsenal har nå spilt 30 av de totalt 38 kampene de skal gjennom i årets Premier League, og målvakten Aaron Ramsdale minner om at mye kan skje ennå.

– Ett poeng er mye bedre enn ingen, sier han.

Arsenal vant Premier League sist i 2003/04-sesongen. Manchester City er regjerende mestere, og vant også sesongen før.

PS: Etter kampen har en helt spesiell hendelse vært den kanskje største snakkisen. Videobilder viste assistentdommer Constantine Hatzidakis løfte albuen mot halsen til Liverpools Andrew Robertson. Sistnevnte fikk et gult kort etter den oppsiktsvekkende episoden, som du kan lese mer om her.

