Carlos Alcaraz slo Jan-Lennard Struff i finalen i Madrid.

Alcaraz tok sin 10. tittel – nedkjempet tysker i Madrid

Verdenstoer Carlos Alcaraz hadde trøbbel mot tyske Jan-Lennard Struff, men spanjolen forsvarte sin tittel i Madrid og vant sin tiende tennistittelen i karrieren.

19 år gamle Alcaraz vant søndagens finale 6-4, 3-6, 6-3.

Struff, som slo ut Casper Ruud av turneringen i Monte Carlo tidligere i år, har storspilt i Madrid og slått ut flere store navn på sin vei til finale i den spanske hovedstaden.

Kampen sto og vippet på stillingen 3-1 til Struff i det andre settet. Etter fem misbrukte bruddballer for Alcaraz gikk Struff opp til 4-1 idet gamet rundet et kvarter på klokka. Tyskeren tok settet, men så fikk han store problemer i sett nummer tre.

Seieren til Alcaraz er den tiende i den korte og imponerende karrieren. Kun to av titlene har vært ATP 250-turneringer. I tillegg til seieren over Ruud i Grand Slam-turneringen US Open står han med fire titler på ATP 1000-nivå.

Alcaraz vant også turneringen i Madrid i fjor. (NTB)

