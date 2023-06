United-supportere med ny protest mot Glazers eierskap

Utålmodige Manchester United-supportere blokkerer tirsdag klubbutikken på Old Trafford som en protest mot klubbens amerikanske eiere.

NTB

Røykgranater og plakater med «Glazers out» og «Ikke mat de grådige» er blant virkemidlene supportergruppen «The 1958» bruker i protesten.

Tid og sted for tirsdagens protest er ikke tilfeldig. United lanserte lagets hjemmedrakt for 2023/24-sesongen kort tid før protesten, og supporterne blokkerer Old Traffords «mega store» for å begrense inntektene klubbeierne får fra draktsalg.

Et visst oppbud av politifolk og sikkerhetsvakter er til stede for å passe på at ting går kontrollert for seg, slik man kan se i en video fra Manchester Evening News.

United-supporterne har protestert ved Old Trafford flere ganger tidligere og har varslet at de ikke vil gi seg før Glazers selger klubben.

Mange tilhengere av Premier League-klubben ble glade da det i november ble kjent at Glazer-familien åpner opp for å selge United. Siden det er supporterne blitt svært utålmodige etter hvert som prosessen har dratt ut i tid.

Qatars sjeik Jassim Bin Hamad Al-Thani og den britiske milliardæren og Ineos-eieren Jim Ratcliffe er kandidatene til å kjøpe United. Den siste tiden har det versert rykter om at sjeik Jassim er i ferd med å sikre seg eksklusivitet i forhandlingene, men ingenting er bekreftet fra klubbhold.

Glazers har eid Manchester United siden 2005 og har vært svært upopulære blant fansen hele veien.