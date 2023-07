FINALETAP: Casper Ruud tapte French Open-finalen mot Novak Djokovic i juni.

Christian Ruud om sønnen: − Må bli enda mer råtass

Casper Ruud (24) har fått en klar arbeidsoppgave av trenerpappa Christian.

Kortversjonen Casper Ruud forbereder seg på sitt fjerde Wimbledon, med en klar målsetting om å komme lenger enn hans tidligere prestasjoner hvor han ikke har kommet lenger enn andre runde.

I den første runden skal han møte franskmannen Laurent Lokoli.

Ruud har markert seg med tre Grand Slam-finaler på et drøyt år.

Trenerpappa Christian Ruud mener sønnen må bli mer råtass.

Ruud har mottatt ros fra størrelser som Rafael Nadal og Novak Djokovic, som har utpekt ham som en av de mest hardtarbeidende i tennisverdenen.

Ruud kan møte Djokovic i en semifinale i Wimbledon. Vis mer

I juli spiller Casper Ruud Wimbledon for fjerde gang. Han har aldri kommet lenger enn til andre runde. Det skjedde i fjor. Mandag møter han Laurent Lokoli i første runde. Gress er ikke Ruuds beste underlag, men i år er ambisjonene større.

– Drømmen er å vinne, men vi vet innerst inne at det er veldig vanskelig, sier Christian Ruud til VG.

Team Ruud har vært i London noen dager og ladet opp til årets tredje Grand Slam. Et delmål er kvartfinale.

MAMMA OG PAPPA RUUD: Christian og Lele Ruud på den norske ambassaden i Paris etter French Open-finalen i juni.

24-åringen har markert seg på den største arenaen etter tre Grand Slam-finaler på et drøyt år. Men seieren mangler, så langt har Rafael Nadal, Carlos Alcaraz og Novak Djokovic stått i veien. Djokovic er tittelforsvarer i Wimbledon og kan ta sin 24. Grand Slam-tittel.

– Når Nadal eller Djokovic står der ute i finalen, så har de mer vinnerinstinkt enn Casper. Casper må få mer råskap og vilje til å vinne. Han får det mer og mer. Han har lært av finalene han har vært i, men han må bli enda mer råtass. Si til seg selv: Denne kampen skal jeg ta, sier Christian Ruud til VG.

– Hadde det vært en fordel om han viste litt mer vinnerinstinkt utad? Knuste en racket eller utagerte litt?

– Nei, synes ikke det. Han har mest å lære av Rafa RafaRafael Nadal, spansk tennisspiller med 22 Grand Slam-titler. på det. Han trenger ikke kaste en racket for å markere seg. Ingen er råere enn Rafa på vinnerinstinkt. Casper har sett alle kampene hans siden han var liten. Det lærer han av, svarer Christian Ruud.

Den unge og fremadstormende dansken, Holger Rune, har ikke alltid kontroll på temperamentet:

Casper Ruud og familien fikk fantastiske ord av Rafael Nadal etter French Open-finalen i fjor, og Novak Djokovic fulgte opp i år med å hylle familien Ruud og omtalte Casper som den mest hardtarbeidende tennisspilleren av alle.

– Vi blir veldig stolte av det. Casper ser opp til alle disse guttene, og de har tatt i mot oss. Vi fikk trene med dem da Casper var ung og på vei opp. Det er viktig å trene med de beste. De er krigere. Også er det hyggelig at vi også er venner, sier Christian Ruud.

Novak Djokovic sa til VG etter finaleseieren over Casper Ruud i French Open at det kan gå utover selvtilliten å tape flere store finaler, at du begynner å tvile på deg selv. Trenerpappa Ruud sier det ikke er et problem.

– Prestasjonen å stå en finale i seg selv er stor. Men Casper drømmer om å vinne Grand Slam-titler og å bli nummer én i verden. Men det har vært vanskelig når disse superhuman-gutta tar noen og tyve titler. Men Casper vil mer, sier Christian Ruud.

I Wimbledon ble trekningen slik at Djokovic og Ruud eventuelt kan møtes i en semifinale.

