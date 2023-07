Odd jubel etter scoring av Espen Ruud under eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Odd på Color Line stadion.

Veteranen Ruud dominerte da Odd utklasset Aalesund

(Aalesund - Odd 0–3) Eliteseriens eldste spiller Espen Ruud (39) storspilte og var involvert i alle målene da Odd senket Aalesund.

NTB

Odd reiste seg dermed etter to strake tap mot Haugesund og Bodø/Glimt.

Skien-laget har vært gjerrig både forover og bakover så langt i årets sesong, men søndag rant målene inn i den andre omgangen, etter at lagene var jevnspilte til pause.

2. omgang var bare ett minutt gammel da Espen Ruud skrudde en corner direkte i mål.

I det 66. minutt så det ut til at Steffen Hagen – Eliteseriens nest eldste spiller – hadde doblet ledelsen. Men VAR grep inn og dommer Rohit Saggi annullerte for offside i forkant.

Men bare fire minutter senere var Espen Ruud på farten igjen. Han skrudde vakkert inn 2-0 etter å bli spilt fri av Filip Jørgensen.

SENTRAL: Espen Ruud jubler for 2–0-scoringen.

Og veteranen Ruud – som debuterte i Eliteserien i 2003 – var ikke ferdig med å sette sitt preg på kampen. På et perfekt utoverskrudd corner traff han Diogo Tomas, som stanget inn Odds tredje mål.

Odd tok seg dermed opp på 9.-plass på eliteserietabellen.

For Aalesund ser det ikke ut til at Christian Johnsens nye trenerregime har gitt resultater til tross for et blaff da Rosenborg ble slått 1-0 for to uker siden.

Klubben ligger desidert sist og har kun sju poeng på 14 kamper.

