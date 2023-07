SPORTSDIREKTØR: Christoph Freund (t.v.) er ansatt som ny sportsdirektør i Bayern München. Her fra tiden som sportsdirektør i Salzburg – Erling Braut Haalands gamle klubb sammen med tidligere trener Marco Rose.

Tidligere Haaland-sjef ny sportsdirektør i Bayern München

Østerrikske Christoph Freund tar over etter Hasan Salihamidzic som ny sportsdirektør hos den tyske mesteren Bayern München.

NTB

Det opplyser klubben i en pressemelding på sin nettside.

– Vi er glade for at vi har klart å rekruttere en så erfaren og vellykket sportsdirektør for Bayern, sier administrerende direktør Jan-Christian Dreesen.

Freund har vært sportsdirektør i Salzburg siden 2015 og var blant annet med på å hente Erling Braut Haaland fra Molde i 2019.

Rett etter at Bayern vant Bundesliga-tittelen ble det kjent at klubbdirektør Oliver Kahn og Salihamidzic var ferdig i klubben. Siden har klubben stått uten sportssjef og klubbdirektør.

