Olga Kharlan (32) har uttalt seg etter diskvalifikasjonen fra VM.

Kharlan krever regelendring etter VM-disk: − Skrek av smerte

Diskvalifikasjonen til den ukrainske fekteren Olga Kharlan (32) har vakt oppsikt i hele idrettsverdenen. Nå takker hun for støtten og kommer samtidig med en oppfordring til det internasjonale fekteforbundet.

Kharlan understreker at ukrainske idrettsutøvere er klare for å møte russere på idrettsbanen, men at de aldri vil håndhilse på dem. Hun sier at reglene må endres.

Kharlans kjæreste, Luigi Samele, også fekter, uttrykker sin skam over å være en del av det internasjonale fekteforbundet (FIE) etter hendelsen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bedt idrettsforbund om å være sensitive i behandlingen av konkurranser mellom ukrainske og russiske utøvere under nøytralt flagg.

Ukrainas sportsminister, Vadym Huttsait, beskriver situasjonen som en provokasjon fra den russiske siden.

FIE har valgt å snu etter den massive omtalen saken har fått. Kharlan får delta i lagkonkurransen i VM.

Torsdag formiddag ble ukrainske Olga Kharlan diskvalifisert fra VM i Milano etter å ha nektet å håndhilse på sin russiske motstander Anna Smirnova.

Smirnova svarte med å protestere i 50 minutter på fektematten. Hendelsen har fått flere ukrainske topper til å rase.

Kharlan har også selv uttalt seg.

– Dagen var veldig vanskelig, men veldig viktig – for det reiser mange spørsmål, starter Kharlan å si i en video hun har publisert på Instagram.

– Jeg ønsket ikke å hilse på denne utøveren, og jeg handlet med hjertet. Når de sa at jeg ville bli diskvalifisert, gjorde det så vondt at jeg skrek av smerte, forteller Kharlan.

President i Den internasjonale olympiske komité, Thomas Bach, sendte fredag ettermiddag et brev til Kharlan etter hendelsen. Der skriver han at 32-åringen vil få tildelt en kvoteplass i OL i Paris dersom hun ikke skulle klare å kvalifisere seg før den tid.

Etter massiv omtale siden torsdag velger også FIE å snu. Fredag kveld annonserer forbundet at Kharlan likevel får delta i VMs lagkonkurranse.

Ifølge reglene blir man ved disk ekskludert fra å konkurrere i tre måneder, noe som hadde gått utover lagkonkurransen.

Olga Kharlan nektet å håndhilse på Anna Smirnova, og pekte heller ut sverdet.

Kharlans uttalelse ble publisert før brevet fra IOC, og før FIE endret avgjørelsen.

– Jeg skjønner nå, som alle andre tilregnelige i denne verdenen, at reglene må endres fordi verden endres, sier hun.

I et intervju med Reuters er den fire ganger verdensmesteren klar i sin tale:

– Det er et land som terroriserer landet vårt, og de stopper ikke. Akkurat nå dreper de folk i landet mitt, og de dreper også sport.

– Regler må endres. Man må ha respekt for ukrainere, man må forstå at vi er i krig, og har vært det i lang tid. Vi bare kan ikke, vi kan ikke, håndhilse. Man må endre det, man må ha respekt for oss, slår Kharlan fast.

– Vi ukrainske idrettsutøvere er klare for å møte russere på idrettsbanen, men vi vil aldri ta dem i hånden, understreker hun.

Olga Kharlan uttalte seg om situasjoen i et eget Instagram-innlegg, og takket for støtten hun har mottatt.

Kharlans kjæreste, Luigi Samele, som også er fekter, raser mot det internasjonale fekteforbundet (FIE) etter hendelsen:

«I min karriere har jeg sett mange ting som jeg aldri noen gang ønsket å se. I dag, for første gang, skammer jeg meg over å være en del av dette systemet».

«Et system der arroganse vinner over ærlighet, et system der reglene lages av noen få og for noen få, et system der den som kan hjelpe deg ikke venter på noe annet enn din fiasko», skriver Samele i et Instagram-innlegg.

Olga Kharlan vant kampen mot Anna Smirnova før hun ble disket.

I etterkant av hendelsen har IOC bedt idrettsforbund om å «vise sensitivitet» i behandlingen av konkurranser mellom ukrainske og russiske utøvere under nøytralt flagg. Det melder AFP.

Ukrainas sportsminister, Vadym Huttsait, beskriver situasjonen som en åpenbar provokasjon fra den russiske siden, skriver Reuters, mens den ukrainske utenriksministeren, Dmytro Kuleba, går enda hardere ut:

«Smirnova tapte en rettferdig konkurranse og bestemte seg for å spille et skittent spill. Dette er akkurat slik den russiske hæren gjør på slagmarken, tordner Kuleba.

VG har sendt en e-post til FIE for en kommentar, men har foreløpig ikke mottatt svar.