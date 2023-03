Harald Reinkind (t.h.) og Sander Sagosen er videre med Kiel i mesterligaen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sagosen og Kiel tapte – til CL-kvartfinale med god margin

Avansementet var så å si i boks for Kiel før returoppgjøret mot Dinamo Bucuresti. 31-32-tap på hjemmebane sendte Kiel til kvartfinale i mesterligaen i håndball.

Med 41-28 i den første kampen betyr det at PSG venter i kvartfinalen med 72-60 sammenlagt.

Sander Sagosen, Petter Øverby og Harald Reinkind var alle i aksjon for det tyske storlaget onsdag kveld.

Med få sekunder igjen tok Kiel timeout og la en plan for å ta seieren, men hjemmelaget rotet bort ballen og slapp inn det siste målet i åpent bur.

Sagosen scoret tre mål for Kiel, mens Reinkind noterte seg for to nettkjenninger.