TØFF START: Birgit Skarstein vant etter en sterk avslutning i Bled.

Birgit Skarstein måtte kjempe: Spurtet til seier

Birgit Skarstein er ubeseiret siden 2017, men i sesongåpningen måtte hun kjempe for å dra i land seieren.

Den 34-årige Paralympics-vinneren lå lenge bak sin mangeårige konkurrent, Moran Samuel, i Slovenia.

41-åringen fra Israel lå solid foran Skarstein både ved passering 500, 1000 og 1500 meter i EM-semifinalen. Men mot slutten tok trønderen frem kjempekreftene som ga henne VM-gull så sent som i fjor.

På de siste 500 meterne ble Moran, med Paralympics-sølv fra 2021, slått med nesten fem sekunder av Skarstein.

Men den direkte finaleplassen i EM var lenge i fare for Birgit Skarstein. Finalen går i Bled lørdag. Hun hadde best tid i de to semifinaleheatene og er favoritt til å ta sitt tredje EM-gull.

Norge deltok av sportslige og økonomiske årsaker ikke i verdenscupåpningen tidligere i mai, men stiller med syv båter i EM.

Dobbeltsculleren med Kristoffer Brun og Oscar Helvig er ikke med. De trener ifølge sportsjef Daniel Lilltveit Berge hjemme i Norge på grunn av skade og sykdom i april.

Det norske håpet i singelsculler, Kjetil Borch, har lave forventinger etter å ha gått på en treningssmell tidligere i vår. Det ble torsdag kjent at Borch er nytt medlem i utøverkomiteen til Norges Idrettsforbund.

Sesongens store mål for de norske roerne er VM i september. Det er første mulighet for å kvalifisere seg til neste års OL og Paralympics i Paris.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post