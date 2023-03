IKKE MED: Serbiske Novak Djokovic har formelt trukket seg fra Indian Wells-turneringen i USA.

Djokovic trekker seg fra storturnering

Den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic (35) har formelt trukket seg fra trekningen til Indian Wells-turneringen i USA, opplyser arrangørene.

– Verdens nummer én, Novak Djokovic, har trukket seg fra 2023 BNP Paribas Open, heter det i en uttalelse fra arrangørene søndag.

I februar søkte Djokovic om å få tillatelse til å spille i turneringen til tross for at han ikke vil la seg vaksinere mot coronaviruset, men amerikanske regler tilsier at alle tilreisende må være vaksinert.

Den profilerte tennisspilleren har ikke konkurrert i ATP 1000-turneringen Indian Wells i California siden 2019. Han fikk ikke delta i noen turneringer i USA i fjor på grunn av sin vaksinasjonsstatus.

Indian Wells sendes direkte på Eurosport Norge og discovery+.

Indian Wells er regnet som den største tennisturneringen utenfor de fire Grand Slam-turneringene.

Djokovic har vunnet den eneste Grand Slam-turneringen så langt i år, og etter seieren i Australian Open i januar kom tårene:

Ingen fra Djokovics team har foreløpig kommentert saken.

Indian Wells, der blant andre Casper Ruud, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitspias og Holger Rune er påmeldt, starter mandag med kvalifisering. Finalen spilles søndag 19. mars.

Etter at Djokovic har trukket seg, er verdensfirer Ruud nå tredjeseedet i turneringen. Nordmannen spiller sin første kamp i den andre runden, som spilles førstkommende fredag eller lørdag.

