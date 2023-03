STORTALENT: Jens Lurås Oftebro tok sølv i stor bakke under OL i fjor og bronse i normalbakken i VM i 2021.

Norges VM-håp ba rivalene beklage: − Ble litt irritert

PLANICA (VG) Norge og Østerrike har de beste kombinertutøverne i verdenscupen, og det har ført til tidvis opphetet rivalisering. VM-håpet Jens Lurås Oftebro (22) mener østerrikerne bevisst prøvde å sabotere for ham.

– Jeg har ikke vært borte i noe sånt før, sier Jens Lurås Oftebro om det som skjedde under et verdenscuprenn i Seefeld noen uker før ski-VM.

Den norske 22-åringen har hatt en knallsesong og er en av gullutfordrerne i VM, som pågår i slovenske Planica.

Men stortalentet har også fått erfare at det kan bli hett når du kjemper i toppen.

I VM-byen forteller han og landslagskollegaen Espen Andersen til VG om den nye rivaliseringen mellom Norge og Østerrike.

Den har oppstått mye fordi nasjonene har de beste utøverne i verdenscupen denne sesongen: Oftebro og Johannes Lamparter.

– Østerrikerne er noen sleipinger, i alle fall noen av dem. De kan være litt drittsekker, sier Espen Andersen – riktignok mens han humrer.

– Jeg blir overrasket hvis det ikke blir enda mer temperatur i VM, sier han.

BRA FOR UNDERHOLDNINGEN: Espen Andersen synes egentlig det bare er bra for spenningen og underholdningen at det foregår litt triks og ekstra rivalisering ute i løypa.

Oftebro har blant annet opplevd at østerrikerne drev en type lagtaktikk mot ham som etter hans mening var over streken.

I Seefeld-rennet ble han sperret av to østerrikere som hindret ham i å gå raskt, i den grad at det tidvis ble vanskelig å manøvrere ski og staver.

Alt for å unngå at Oftebro skulle ta igjen Johannes Lamparter.

Lamparter leder verdenscupen sammenlagt, Oftebro er nummer to. I nasjonskampen står det mellom Østerrike, Tyskland og Norge.

LEDER VERDENSCUPEN: I Jarl Magnus Riibers sykdomsfravær har Johannes Lamparter vært den beste kombinertløperen i verdenscupen så langt.

– Det er greit at de ikke vil dra når deres egen lagkamerat leder. Men når de bevisst går foran, og det er så smalt enkelte steder, og prøver å bremse og ploge slik at vi må gå sikk-sakk rundt ... sier Oftebro.

– Jeg kan jo gå på stavene til andre ubevisst også, men når det skjer gang på gang, så skjønner du at han har fått beskjed om å gå så tett.

– Synes du det ble usportslig?

– Ja, i alle fall når man føler at de «går på stavene» dine hele tiden og nesten prøver å hindre deg. Jeg ble litt irritert, bekrefter Oftebro.

– Etterpå gikk jeg til dem for å få en beklagelse. De beklaget seg, men sa at de ville jo gjerne ha seieren. Jeg tror de hadde fått den uansett, men.

Andersen har også opplevd enkelte manøvere fra østerrikere som han synes har vært like over grensen, sier han.

VM-bronsevinner Franz-Josef Rehrl smiler bredt da han får høre hva de norske har sagt.

– Vel, jeg er i alle fall en godgutt, ha-ha. Jeg prøver å være vennlig med alle.

Rehrl legger imidlertid ikke skjul på at i det østerrikske laget strekker de seg langt for hverandre.

– One team, one dream. Vi gjorde det vi kunne for Johannes, og vi gjorde en god jobb. Jeg syns ikke det var noe urettferdig, selv om det er sant at det er ikke de fineste tingene. Norge har vunnet mange renn, og kanskje trenger vi noen triks av og til for å slå dem.

BRONSEVINNER: Franz-Josef Rehrl med medaljen han tok på VMs første individuelle øvelse for kombinertherrene.

– Jens ble litt aggressiv, men det kan være bra, for han er ikke så rask som han var, legger han til med et lurt smil.

Oftebro fikk det nemlig småtungt i den første individuelle VM-øvelsen i Planica, og det samme gjaldt for Lamparter.

Da var kombinertkongen Jarl Magnus Riiber tilbake etter sykdomsplager. Han vant suverent foran tyske Julian Schmid og østerrikske Rehrl. Men Oftebro var med på å ta norsk gull på mixed-konkurransen etterpå.

Begge de norske understreker at det ikke er noe ondt blod mellom lagene, bare motiverende rivalisering.

– Og man må kanskje spille litt skittent i blant for å vinne. Men det er en veldig tynn linje før det blir for usportslig. Som når det ender med at Jens nærmest må gå oppå dem, da blir det for ekstremt, sier Andersen.

Tidligere har Tyskland vært Norges erkefiende, men det er i ferd med å endre seg.

– Det er egentlig morsomt, for det betyr at vi har tre nasjoner som går litt «oppå hverandre» her, konkluderer Andersen.