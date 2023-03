BATMAN OG ROBIN: Her overleverer Viktor Hovland en av køllene sine til sin caddie, Shay Knight, under den siste runden av Arnold Palmer i Florida søndag.

Hovland nære det helt store – så havnet han i vannet

Viktor Hovland (25) var kun slaget bak teten inn mot de siste tre hullene. Så kom øyeblikket som ødela vinnersjansene til nordmannen.

Tabben på hull 16 var det som til slutt stod i veien for Viktor Hovland, som fulgte lederne nesten hele veien de siste 9 hullene av Arnold Palmer-turneringens avgjørende runde søndag kveld. Han gikk totalt tre over på de tre siste hullene.

Han hadde slått seg til et godt utgangspunkt på fairway på par 5-hullet, og han lå godt an til å gjøre en birdie. Men andreslaget som skulle få ham inn på green, ble en blunder. Hovland snudde seg i frustrasjon umiddelbart etter han traff ballen, da han skjønte at ballen kom til å havne i vannet ved siden av greenen.

– Det er ikke mulig. Hva skjer der da? utbrøt den tidligere golfproffen Per Haugsrud, kommentator på Eurosport.

– Det der skal ikke skje på det nivået her. Her sitter man og håper på en eagle, så blir det ball i vannet isteden.

På det tidspunktet lå nordmannen −7, kun ett slag bak flere ledere på −8. Kurt Kitayama, Harris English, Scottie Scheffler og Rory McIlroy var blant profilene som lå på −8 stort sett hele veien i innspurten i Florida-solen.

Med par på hull 17 og bogey på det siste, endte han opp på en delt 10. plass med −5. Sjekken han kan heve for den plasseringen lyder på rundt fem millioner norske kroner.

Kurt Kitayama holdt derimot hodet kaldt hele veien inn og sikret seg seieren i turneringen med −9. Premiepengene for seier er på hele 36 millioner norske kroner. Det var Kitayamas første PGA Tour-seier.

Fredag gjorde Hovland dette:

I både den første og andre runden, på henholdsvis torsdag og fredag, endte han på 71 slag. Det tilsvarer −1. På lørdag gikk det langt bedre. Da spilte Viktor Hovland seg inn til 66 slag, altså seks under par.

Dermed lå han helt i toppen under den siste runden sent søndag kveld norsk tid, tross både bogey og dobbeltbogey på de første ni.

Men avslutningen skulle altså bli det som ødela for Hovlands seiersmulighet i Florida. Den ærverdige Arnold Palmer-turneringen er forbeholdt verdenseliten, og Hovland var også nære å vinne der i 2022. Den gangen var han bare slaget bak vinnende Scottie Scheffler.