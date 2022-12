Svensk stjerneduo støtter kollegaer med prispenger

Stjernene Frida Karlsson (23) og Maja Dahlqvist (28) kommer med en julegave til mindre bemidlede kollegaer i langrennssporten.

NTB

De to gir penger inn i premiepotten i en konkurranse i Falun i januar.

– Det er ikke økonomisk bærekraftig å holde på med langrenn om man ikke er helt i toppen, sier Karlsson.

I forbindelse med sesongstarten i Bruksvallarna i november var det flere som reagerte på nivået med prispenger.

I Kopparskidan i Falun 13. til 15. januar forventes det å komme flere toppløpere som ikke deltar i Tour de Ski. En sponsor til arrangøren har bestemt seg for å doble Karlsson og Dahlqvists økonomiske bidrag. Den totale premiesummen ventes å være omkring 140.000 kroner.

– Vi vil understreke at dette er viktige om vi i fremtiden skal kunne fortsette å ha et høyt nivå i sporten. Men nå tror folk kanskje at vi har «hur mycket pengar som helst», ler Dahlqvist.

– Nå er det ikke økonomisk bærekraftig å holde på med langrenn med mindre du er helt i toppen i Sverige. Vi ønsker å hjelpe folk med å innse dette og håper flere lar seg inspirere til å gjøre det samme, sier hun.