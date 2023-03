Primoz Roglic vant i Italia torsdag.

Roglic viste muskler i Tirreno-Adriatico – stjerneduo hardt i asfalten

Slovenske Primoz Roglic spurtet best og vant den fjerde etappen av sykkelrittet Tirreno-Adriatico onsdag. To stjerner gikk brutalt i asfalten på tampen.

Den 219 kilometer lange etappen fra Greccio til Tortoreto ble avsluttet med fire runder i en rundløype i Tortoreto. En tøff stigning inn mot målgangen gjorde avslutningen ideell for ryttere med gode klatreferdigheter.

Inn på den siste runden besto frontfeltet av rundt 50 ryttere. Resten hadde måttet gi slipp i det periodevis tøffe tempoet.

Opp bakken siste gang satte de store sammenlagtkandidatene seg foran. Flere, blant dem britiske Hugh Carthy og franske Guillaume Martin, forsøkte å rive seg løs inn i de siste hundre meterne, men måtte innse at det var umulig.

Ikke hovedplanen

Over bakketoppen var Primoz Roglic tredjemann, men i spurten var det ingen som kunne måle seg med Jumbo-Visma-stjernen. Han vant foran franske Julian Alaphilippe og briten Adam Yates.

Andreas Leknessund satt i frontfeltet mot slutten, men klarte aldri å blande seg inn i seierskampen.

– Planen vår var å gå for et godt resultat i dag. Jeg var imidlertid ikke hovedplanen vår. Vi skulle kjøre for Wout, sa Roglic i seiersintervjuet.

Han siktet til lagkamerat Wout Van Aert, som sammen med britiske Thomas Pidcock gikk hardt i asfalten med fire kilometer igjen. Stjerneduoen reiste seg og tok hverandre i hånden, tilsynelatende uskadde sett bort fra noen stygge skrubbsår.

Alltid godt å vinne

Muligheten for etappeseier var samtidig over for dem begge.

– Det er alltid godt å vinne. Det er fantastisk å se hvordan jeg har restituert meg. Jeg har jobbet hardt og ofret mye. Ikke minst med tanke på familien, sa Roglic.

Den italienske tempohesten Filippo Ganna mistet sammenlagtledelsen på torsdagens etappe. Han klarte ikke henge med i den tøffe avslutningen.

Ny leder er tyske Lennard Kämna. Han har nå seks sekunders luke til etappevinner Roglic. Deretter følger portugiseren João Almeida.

