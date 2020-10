Rørt Olaf Tufte fortsetter satsingen mot OL: − Lyst til å avslutte med stil

NYKIRKE (VG) Roer Olaf Tufte (44) satser mot nok et OL. Det avslørte han og kona Aina Tufte på en følsom pressekonferanse på Tufte Gård onsdag.

– Vi har vært lenge i tenkeboksen. Grunnen til det er at for første gang på 27 år så jeg egentlig exiten min. Det var på tide å gjøre noe nytt, som å være hjemme, sier en tydelig preget Olaf Tufte på pressekonferansen.

– Det har vært jobbet hardt. Jeg har aldri jobbet så hardt for å løse ting. Familien kommer først og jeg har sagt at Aina tar avgjørelsen, fortsetter han og gir ordet videre til kona.

Hun forteller at mannen har bestemt seg for å fortsette satsingen mot OL i Tokyo neste sommer.

– Jeg er litt overrasket over hvor rørt du ble nå, sier hun før hun fortsetter:

– Jeg har fått smake på hvordan det er å ha ham som pensjonist. Det har vært veldig fint. Men vi har bestemt oss for å fortsette. Så jeg må vente frem til august neste år med å få en pensjonist, sier hun.

Samtidig legger hun til at hun i mars ikke var interessert i at mannen skulle satse ett år til.

Det vil være norske rekord i OL-deltagelser for vestfoldingen som er 45 år neste sommer. Han har de siste årene satset i dobbeltfirer sammen med Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Helvig. De kvalifiserte seg for OL ved å vinne B-finalen under VM i Østerrike for snart 14 måneder siden.

– Det har vært tøffe tak og jeg har lyst til å avslutte med stil med gutta. Jeg ønsker å lukke kapittelet nå som vi har startet på reisen, sier en rørt Tufte på pressekonferansen.

– Vi er veldig glade for at du fortsetter, og gleder oss til å gyve løs på dette året, sier Erik Solbakken.

Tufte og resten av mannskapet har gjennom hele 2020 trent som om han skulle ut i mesterskap, men har ikke deltatt i en konkurranse siden VM.

Tuftes avgjørelse om Tokyo-OL har latt vente på seg i corona-året.

3. november er datoen for ro-landslagets planlagte avgang til en treningsleir i Portugal. Den markerer startskuddet for forberedelsene til Tokyo-OL 2021. De av Norges roere som ikke er på det flyet, vil heller ikke få tildelt OL-billett til Japan neste sommer.

Olaf Tufte OL-debuterte allerede i 1996 og tok fire år senere sin første OL-medalje (sølv) sammen med Fredrik Bekken i dobbeltsculler. Etter å ha blitt to ganger verdensmester i singlesculler kom det første OL-gullet i 2004. Han fulgte opp med et nytt gull i Beijing-OL fire år senere.

Etter et mislykket OL i 2012 kom han tilbake i dobbeltsculler sammen med Kjetil Borch i Rio for fire år siden. Det endte med OL-bronse og medalje nummer 11 i internasjonale mesterskap.

KLAR FOR NYTT OL: Olaf Tufte satser videre. Foto: Klaudia Lech

