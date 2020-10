HØYT OPPE: Kristoffer Ventura kjemper om seier i ukens turnering på PGA-touren. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ventura kjemper om seier: – Må ta ett slag om gangen

Selv uten den store flyten med putteren, leverte Kristoffer Ventura (25) nok en god runde og er virkelig med i seierskampen før den siste runden i PGA-turneringen Sandersons Farm Championship.

Nordmannen er nå kun ett slag bak teten før den avsluttende runden, etter å ha gått lørdagens runde fire slag under par.

– I dag måtte jeg holde meg tålmodig. Jeg satt ikke så mange putter som jeg normalt sett gjør, så det var fint å sette putten på det siste hullet og avslutte med stil, sier Ventura i et intervju med arrangøren.

Kun Sergio Garcia, J.T. Poston og Cameron Davis ligger foran Ventura før den avsluttende runden.

– Det er som alle sier, man må ta ett slag om gangen. For meg er det mer mentalt. Hvis jeg gjør mitt absolutt beste, så er det det beste jeg kan gjøre og jeg kan sove godt uansett hva som skjer i morgen. Det er måten jeg har tilnærmet meg spillet de siste månedene, og det har virkelig gitt resultater, sier Ventura.

Topp ti før avslutningsrunden 1. Cameron Davis −14

1. Sergio Garcia −14

1. J.T. Poston −14

4. Kristoffer Ventura −13

4. Brandt Snedeker −13

6. Aaron Wise −12

6. Denny McCarthy −12

6. Keegan Bradley −12

9. Tyler McCumber −11

9. Charley Hoffman −11 Vis mer

Kristoffer Ventura lå på en delt femteplass før den tredje runden i Sandersons Farms Championship, og leverte igjen imponerende spill på lørdagens runde.

Allerede på hull 1 kom den første birdien, og han fulgte opp med en ny birdie på hull 3. Etter noen gode birdieforsøk, måtte han se at dagens første bogey kom på hull 9, men Ventura slo hardt tilbake.

På hull 10 chippet han nemlig i for birdie fra drøyt 15 meter, og fulgte opp med en ny birdie på hullet etter.

Nordmannen hadde flere gode birdiemuligheter på de siste syv hullene, men slet med å få omgjort det til birdier og måtte vente helt til hull 18 for å kunne notere en birdie igjen. Med det endte han runden fire slag under par, 68 slag. Ventura har levert svært stabilt på de tre første rundene, med runder på 67, 68 og 68 slag.

– Se på den avslutningen da! Birdie på siste, det er så godt å ta med seg, sa Eurosport-kommentator Per Haugsrud da birdieputten på hull 18 falt i.

Finalerunden sendes på Eurosport 1 fra klokka 22, hvor vinneren vil stikke av med rundt 11 millioner norske kroner.

les også Ventura leverte sin beste prestasjon på PGA-touren: – Helt nydelig

Ventura har levert bra på PGA-touren siden sesongstarten for tre uker siden, og spilte inn karrierens beste resultat på PGA-touren under Safeway Open, hvor han endte på en delt syvendeplass.

Skulle han spille seg inn til seier på søndagens avsluttende runde, vil han bli den andre nordmannen som vinner på PGA-touren. Viktor Hovland (23) ble den første da han vant Puerto Rico Open i februar, men skulle Ventura vinne ukens turnering, vil det være den klart største seieren til en norsk herregolfer noensinne.

Med en topplassering vil Ventura også ha sikret seg en meget god start i FedEx-cupen, hvor de 125 beste beholder «kortet» på PGA-touren. Ventura er for øyeblikket på en 24. plass etter tre turneringer og har en god mulighet til å slå seg inn blant de ti beste, noe som vil sikre ham et meget godt utgangspunkt for resten av sesongen.

Publisert: 04.10.20 kl. 00:48 Oppdatert: 04.10.20 kl. 01:10

