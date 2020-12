Kommentar

Det ekstreme idrettsåret: Gull og skandaler

Av Leif Welhaven

Dette bildet sier mye om kompleksiteten i idrettsåret 2020. Erling Braut Haaland og corona er to sentrale stikkord. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingen kommer til å savne 2020, men det er mye vi aldri kommer til å glemme om hva idretten gikk gjennom i annerledesåret.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kampen mot coronaviruset har naturligvis dominert mye av sportsåret som snart er over, og vil måtte prege et forsøk på å oppsummere de siste 12 månedene. Men på tampen av året er det litt av hvert på «A til Å-menyen» - av sportslig og utenomsportslig karakter:

A for ANFIELD. Arenaen måtte vente i 30 år før den fikk huse en ligamester. Selv om seremonien ble annerledes, var det et historisk øyeblikk for Liverpool at ventetiden er over.

Liverpool vant ligaen for første gang på 30 år. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

B for BREDDEN. Her ble det mye bråk, men en meter er jo en meter også med drakt på, og fotbalforbundets kampanje for åpning førte aldri frem. Lytt lys ble mørkt igjen helt på tampen av året, og nå er det bare å håpe på bedre tider i 2021.

C for COVID-19. Det tok litt tid å innse alvoret, men 12. mars gikk porten ned, og resten av året skulle handle mye om idrettens plass, muligheter og begrensninger mens samfunnet står i en pandemi.

D for DOPING. Idrettens voldgiftsrett (CAS) sørget dessverre for å redusere tilliten ytterligere, da Russlands dopingskandale endte med halvert straff. Heller ikke den økonomiske varianten av doping ble det slått hardt ned på, da Manchester City slapp unna å bli kastet ut av Champions League.

les også Halverte straffen for Russland: Et pinlig punktum

E for EM-stopp. Europamesterskapet i fotball for herrer skulle vært spilt i 12 forskjellige byer i 12 forskjellige land, men det ble tidlig klart at coronasituasjonen ville bli krevende. Dermed ble det hele utsatt, med følger også for kvinnene.

F for FART - i en grad ingen europeer har holdt før på 1500 meter. Jakob Ingebrigtsen sprengte nye grenser med 3,28,68 under Diamond League i Monaco. Hvor skal det ende?

G for GULLGROSSISTENE. Det mangler ikke på gullsjanser i skiskyting, men jammen meg tok Marte Olsbu Røisland og Johannes Thingnes Bø godt for seg under vinterens VM. Førstnevntes syv medaljer førte henne opp på pallen i VGs årlig kåring.

Maren Lundby har igjen måttet kjempe på flere fronter. Foto: Geir Olsen

H for HOPPET OVER. Maren Lundby er best i bakken, men minst like god til å kjempe for likestilling. Den kampen er visst dessverre evigvarende.

I for IOC-FLOKER. Den internasjonale olympiske komité somlet lenge, men endte der de måtte - med å utsette OL. Også på flere andre fronter har det også i år vært mye hodebry for Thomas Bach & co.

Det ble nok et år med mye oppmerksomhet rundt Therese Johaug. Foto: BJØRN S. DELEBEKK



J for JOHAUG-SIRKUSET. Langrennsdronningen er en kronisk snakkis. Hun har fortsatt med å være helt suveren i sporet, og ble tildelt Egebergs Ærespris. Samtidig ble det debatter rundt både denne og Huawei-sponsingen, som ble avviklet.

K for KOLLEN-SKANDALEN. Corona-situasjonen hindret ikke folk fra å stimle til skogsområdene, selv om skifestivalen ble stengt for publikum. Dermed ble det nok et år med negative Kollen-overskrifter.

les også Lars Lagerbäck bekrefter at han fikk sparken

L for LANDSLAGSKAOS. Kvinnene klarte å kvalifisere seg til EM, men på herresiden var det mye rot. Lars Lagerbäck bommet da det gjaldt mot Serbia, og det påfølgende bråket med Alexander Sørloth ble årets ene snakkis. Den andre var krangelen med helsemyndighetene etter at smitte nådde troppen, den tredje skiftet av sjef til Ståle Solbakken.

M for MARADONA - kongen som har forlatt oss. I et trist år tok dessverre livet slutt for mannen, myten og legenden Diego Armando Maradona. Maken til fotballpersonlighet får vi neppe oppleve igjen. Hvil i fred.

Diego Maradona ble hyllet etter bortgangen. Foto: CIRO FUSCO / ANSA

N for NØDØANDSLAGET. Nødlandslaget er nærmest symbolet på idrettsåret 2020. Sjarmerte folket og viste at det er bredde i norsk toppfotball.

O for OPPTUREN i verdensidrettene golf og tennis. Viktor Hovland og Casper Ruud konkurrerer på to av de største scenene, og tok store steg i 2020.

P for PATERNALISME - altså den faderlige «ovenfra og ned-holdningen» NFF utviste da Toppfotball Kvinner ble nektet en plass rundt bordet og innsyn i forhandlingene om medieavtalen.

Q for QATAR. Måned for måned nærmer vi oss skandalemesterskapet – fotball-VM i 2022 – som av uforståelige grunner skal gjennomføres. Dessverre satt de fleste pinlig stille i båten også i 2020.

les også Røde Kors-presidenten om rasisme: – Det er opprørende at vi ikke har kommet lenger

R for RASISME. NIF-systemet fikk seg en skikkelig vekker i sommer, og dessverre dukket flere stygge saker opp i fotballen utover i sesongen.

S for «SENSUR». Spillpolitikk forblir en betent affære, og NRKs forsøk på å gripe inn i en sending fra utlandet blir litt rar, all den tid reklame for den samme bettingbransjen som Magnus Carlsen fronter visstnok fint kan vises frem i kringkastingen i andre idretter.

T for «TOUR-NEKT». Mens mye av idretten har kjempet for å kjøre på til tross for pandemien, har norsk langrenn og i særdeleshet Johannes Høsflot Klæbo vært opptatt av perspektiver og det store bildet. Det endte med at Norge står over Tour de Ski.

les også Landslagstreneren om Klæbo når han taper: – Johannes var forbannet

U for UTØVERKOMITEEN i NIF - som ikke akkurat er en gjenganger i samfunnsdebatten, men plutselig landet denne på at det er klokt å begrense utøveres ytringsfrihet under olympiske seremonier. Snodig.

V for VÅLERENGA-KVINNENE som gjorde rent bord og avgjorde serien selv med karantenetappet lag. Av en eller annen grunn ble visst likevel RBK årets klubb.

W for WARHOLM (eller WONDERBOY om du vil). Kongen av hekkene leverer en helt suveren sesong.

X for X-FAKTOREN i Sykkel-Norge må være om det noensinne blir avgjort om eks-president Harald Tiedemann Hansen skal anmeldes til domsutvalget eller ei, etter VM-skandalen i 2017. Et utvalg ble satt ned tidlig i sommer for å se på saken.

Y for YNDLINGEN fra nord. I Bodø ble Eliteseriens i særklasse beste fotball spilt denne sesongen. Makan til imponerende maktdemonstrasjon skal du lete lenge etter. Glimt var best i alt.

Bodø/Glimt vant Eliteserien suverent. Foto: Bjørn S. Delebekk

Z for ZIDANE - som tok Martin Ødegaard inn i varmen etter utlånet til Real Sociedad. Så langt har det vært litt humpete i Real Madrid, ikke minst fysisk, men eventyret er likevel fascinerende.

Æ for ÆREKJÆRHETEN Nora Mørk viste ved å komme tilbake og føre Norge til EM-gull. Hvorvidt mesterskapet burde vært spilt er en annen skål, men prestasjonen var stor.

Ø - for ØDSLINGEN i Trondheim kommune. Bare et fåtall kommer til å bruke den jevnlig, men flere hundre milloner skal brukes på en ny hoppbakke i Granåsen.

Å - for ÅRETS UNGE SPILLER i verden. Navnet er Erling Braut Haaland. Og det meste er vel sagt om han som kommer nevnes sist, men er størst i oppsummeringen av det merkeligste idrettsåret.

PS! Noe som har uteblitt her? Garantert. For eksempel en tidligere langrennsløper som kjørte for fort.