Sliteseier for Ruud – møter verdensstjerne i neste runde

(Ruud-Paul 6–1, 1–6, 6–3, 1–6, 6–3) Casper Ruud (21) måtte grave dypt for å kjempe seg videre mot Tommy Paul (23). I neste runde av French Open møter han verdenstreer Dominic Thiem.

Det måtte fem sett og drøye 2,5 timer spill til for å skille Ruud og Paul. 21-åringen fra Norge klatret til 25. plass på verdensrankingen tidligere denne uken, og oppturen fortsatte med en ny seier på den røde grusen.

I neste runde venter østerrikeren Dominic Thiem for Ruud. Han er rangert som verdens tredje beste spiller – bak Novak Djokovic og Rafael Nadal, men foran Roger Federer. Ruud og Thiem møttes forrige gang i juli. Den gangen vant østerrikeren 7–5, 7–6 i sett.

I sin andrerundekamp i French Open tidligere onsdag gjorde Thiem kort prosess med Jack Sock gjennom tre sett.

Thiem, som blir kalt «Prinsen av Grus», vant sin første Grand Slam-turnering tidligere i år da han gikk til topps i US Open. Han slo tyskeren Alexander Zverev i finalen.

Kampen mot Thiem blir et nytt stormøte for Ruud. Det er bare litt over én måned siden han møtte verdensener Djokovic. Nordmannen imponerte mot serberen, men måtte gi tapt etter to sett. I fjor møtte Ruud sveitsiske Federer, og samlingen av kamper mot de aller beste i verden nærmer seg komplett. 21-åringen trener på Rafael Nadals akademi, men har ennå ikke møtt den legendariske spanjolen i en offisiell kamp. Nadal er forøvrig «Kongen av Grus».

VERDENSTREER: Dominic Thiem Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Casper Ruud leverte svært imponerende tennis under det første settet av andre runde av French Open. Nordmannen lekte seg med motstander Tommy Paul, som så ut til å ha møtt sin overmann i Paris.

Men ting kan snu fort i tennis, for amerikaneren slo mektig tilbake i det andre settet. Plutselig var det Ruud som regelrett ble feid av banen. Paul fikk brukt sin fryktede serve, og den norske 21-åringen kjente nok litt på nervene etter å ha tapt settet 1–6.

Ruud beholdt imidlertid fatningen og hevet spillet i det tredje settet. Motstanderne var jevnspilte, men på stillingen 4–3 brøt endelig Ruud amerikanerens serve. I det neste gamet servet han settet hjem.

23 år gamle Paul, som er ranket som nummer 58 i verden, fortsatte derimot å imponere og brøt raskt Ruuds serve i det fjerde settet. Amerikaneren holdt nordmannen på komfortabel avstand gjennom settet og snart ble det klart at det måtte et femte og avgjørende sett til.

Når en av spillerne først brøt serven, var det tilsynelatende aldri en vei tilbake for motstanderen. Det var Ruud som hadde overtaket gjennom det siste settet, men flere breakballer ble misbrukt. Etter et langt game på stillingen 4–3 til Ruud lykkes han endelig. Kort tid senere servet han inn seieren og avansement til tredje runde.

GIKK VIDERE: Casper Ruud kjempet heroisk og ble belønnet for strevet. Han er videre til tredje runde av French Open. Foto: Michel Euler / AP

Onsdagens seier over Paul ble en revansje fra deres forrige møte i 2017. Ruud slet voldsomt med augustvarmen i Washington i USA, og måtte kaste inn håndkleet med solstikk.

I Paris var temperaturen langt mer behagelig, og denne gangen viste Ruud hvem som virkelig er best av de to.

