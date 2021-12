Legene rådet Jake Paul fra å konkurrere

Jake Paul forteller at legene frarådet han mot å konkurrere.

Paul er bare fire kamper inn i boksekarrieren, men 24-åringen har allerede begynt å oppleve symptomer på langvarig hjerneskade som glemsel og uklare ord.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge «The Daily Mirror» har Jake Paul avslørt at boksing allerede har hatt en dårlig effekt på hjernen hans, til tross for at han bare er fire kamper inn i sin profesjonelle karriere.

Paul sa at han har begynt å glemme og noen ganger snakke uklart siden han begynte med sporten.

Legene frarådet han

YouTube-stjernen gjennomgikk en hjerneskanning før han viet fremtiden til ringen. Da rådet legene han fra å konkurrere, på grunn av tidligere hjernerystelser Paul pådro seg i amerikansk fotball.

– Jeg skannet hjernen min rett før jeg begynte å bokse, og legen fortalte meg at det var mangel på blodstrøm til visse områder til hjernen. Noe jeg hadde fått fra hjernerystelsene ved å spille fotball, sa han til «Graham Bensinger».

Etter det første året med boksing dro Paul tilbake for en undersøkelse. Da fikk han vite at det hadde blitt verre.

Begynte å glemme ting

Kontaktidretter som boksing og amerikansk fotball har vært knyttet til hjernesykdommer som CTE (kronisk traumatisk encefalopati) på grunn av de gjentatte slagene idrettsutøvere tar mot hodet.

Som Paul beskriver, er noen symptomer på CTE hukommelsestap, glemsel og uklar tale.

– Jeg merket i samtalene med vennene mine at jeg ikke husket flere ting jeg burde. Det kunne være hendelser som skjedde for et par dager siden.

Paul forteller at etter hvert hundrede eller tohundrede ord roter han det til med ordene, noe han ikke har opplevd tidligere.

Denne uken møtes Jake Paul og Tyron Woodley i ringen.

Kampen kan du se på VG+ Sport natt til søndag, klokken 03.00. Hovedkampen er ventet å starte cirka 05.00 norsk tid