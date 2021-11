Glimt-treneren svarte på spørsmålet alle lurer på: − Jeg er dårlig til å lyve

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 0–0) De som håper på en avklaring rundt situasjonen til Kjetil Knutsen bør ikke holde pusten med det første.

– Det føler jeg har vært veldig tydelig på. Når jeg har noe å melde, så kommer jeg til å melde det. Stiller du ett spørsmål eller hundre, så kommer svaret til å bli akkurat det samme, sier Knutsen til den mikrofonutstyrte «ulveflokken» etter kampen.

– Hvor nærme er du en avgjørelse?

– Jeg tenker at det er veldig lurt at jeg ikke antyder noe som helst, for da får jeg enda flere spørsmål. Så svaret er det samme som jeg har gitt hele tiden.

Dårlig til å lyve

Knutsen sier at han har fått med seg at han er veldig ønsket, og at han skal gjøre en totalvurdering før han bestemmer seg. Til Adresseavisen sier han at det er ikke noe han bare sier; han har ikke bestemt seg.

– Jeg har ikke tatt en avgjørelse. Jeg er veldig dårlig til å lyve, så derfor er det det riktige svaret, og det eneste svaret, sier Knutsen.

– Hvis du vil fortsette i Glimt, burde du ikke bare sagt det, og fått ned alle skuldrene i Nordland.

– Joda, men det er en avgjørelse som jeg skal fatte, så jeg kan ikke spørre alle i Nordland eller Trøndelag. Det må være en avgjørelse som jeg tar, som jeg føler er riktig. At det blir pratet mye om både i Norland og Trøndelag, kan ikke jeg bruke så mye tid på.

I selve kampen ble Knutsen hardt taklet av Rosenborgs Edvard Tagseth:

– Jeg har revet av en lårmuskel, så det rev godt i det som er igjen. Jeg kjente den, men jeg føler det var en ren takling. Man må bare komme seg unna teknisk sone, når taklingene er som de er. Det gikk fint, sier Knutsen i pressesonen etter kampen.

Ut fra tv-bildene så det ut som Tagseth sendte noen gloser til Knutsen etter taklingen.

– Han beklaget, og sa vel noe sånn som at «nå kommer du vel i hvert fall ikke til Trondheim», sier en lattermild Knutsen.

Ros for taklingen

Synderen selv ler av hendelsen etterpå, og bekrefter kommentaren.

– Jeg tenkte at jeg måtte gjøre noe morsomt ut av det etterpå. Det så ut som det gikk bra. Jeg hørte ikke hva han sa tilbake. Jeg tror ikke han har endret mening som følge av den taklingen, sier Tagseth, til VG.

Samtidig som VG intervjuer Tagseth, kommer Glimt-treneren forbi.

– Det var en herlig takling, sier Knutsen smilende, og dulter til Tagseth.

– Jeg trodde det var skulder ute av ledd, sier Tagseth.